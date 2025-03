Black Red White trafia w ręce zagranicznego giganta

Transakcja czeka jeszcze na zatwierdzenie przez urząd antymonopolowy. XXXLutz to jeden z trzech największych sprzedawców mebli na świecie, posiadający ponad 370 salonów w 14 krajach, w tym w Polsce.

Black Red White. Czołowy gracz na rynku meblarskim

Grupa BRW to jeden z największych producentów i dystrybutorów mebli w Polsce. Firma posiada 82 sklepy własne, współpracuje z 300 partnerami handlowymi i eksportuje swoje produkty do ponad 30 krajów. Obecnie zatrudnia ponad 5000 pracowników i prowadzi działalność w 19 zakładach produkcyjnych.

Mariusz Sośnierz, prezes zarządu BRW, podkreśla znaczenie silnego partnerstwa na dynamicznym rynku meblarskim:

„Konkurencyjne otoczenie, szczególnie w internetowym handlu detalicznym, wymaga nie tylko dużych inwestycji, lecz także solidnego wsparcia. Dzięki obecności w całej Europie, skali ekonomicznej i doświadczeniu w omnichannel, Grupa XXXLutz będzie odgrywała jeszcze większą rolę na rynku meblarskim w przyszłości”.

Przyszłość Black Red White pod skrzydłami XXXLutz

Pomimo przejęcia, Black Red White będzie zarządzane niezależnie, a spółki produkcyjne zachowają autonomię. Strony nie ujawniają szczegółów umowy, ale wiadomo, że transakcja ma na celu wykorzystanie efektów synergii, zwłaszcza w obszarze e-commerce i sprzedaży omnichannel.

Thomas Saliger, rzecznik prasowy Grupy XXXLutz, zaznacza, że przyszłość branży meblarskiej to połączenie sprzedaży online i tradycyjnej:

„Z niecierpliwością czekamy na powitanie naszych nowych kolegów w Polsce. Wspólnie będziemy działać w rosnącym sektorze handlu internetowego i stawimy czoła trudnym warunkom ekonomicznym w naszej branży. Mocno wierzymy w handel stacjonarny w połączeniu z silnym sklepem internetowym. Klienci chętnie szukają informacji w sieci, ale przy większych zakupach wolą zobaczyć produkt na żywo i skonsultować się z fachowcami. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy pomóc BRW oferować jeszcze większy wybór i lepsze ceny”.

Wyzwania finansowe Black Red White

Według raportów finansowych, w 2023 r. przychody BRW spadły z 1,5 mld zł do 1,3 mld zł. Strata brutto wzrosła z 38 mln zł do 100 mln zł, a strata netto – z 47 mln zł do 90 mln zł. Spółka zmniejszyła zatrudnienie z 7498 do 6640 osób, a na 2025 r. zaplanowano dalsze zwolnienia grupowe obejmujące 421 pracowników.

XXXLutz. Ciekawostki i statystyki

Grupa XXXLutz posiada sklepy w Austrii, Niemczech, Czechach, Polsce i 10 innych krajach europejskich. Jej roczne obroty wynoszą 6 miliardów euro, a liczba pracowników przekracza 27 tysięcy. Do grupy należą również marki Möbelix i Mömax, które intensywnie rozwijają sprzedaż online.

W 2025 r. XXXLutz będzie obchodzić 80-lecie istnienia, co podkreśla jej ugruntowaną pozycję na rynku globalnym.

