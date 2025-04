Karton wygląda jak papier, ale to pułapka. Sprawdź, gdzie go wyrzucić

Segregowanie odpadów jest jednym z podstawowych kroków w trosce o środowisko, ale mimo obecności kolorowych pojemników na każdym kroku, wiele osób wciąż popełnia podstawowe błędy. Jednym z najczęściej powielanych jest nieprawidłowe wyrzucanie kartonów po mleku i sokach.

Z czego się składa karton po mleku?

Choć wyglądają jak papier i potocznie są tak nazywane, w rzeczywistości kartony po mleku to opakowania wielomateriałowe. Składają się z warstw papieru, tworzywa sztucznego i aluminium, co zapewnia ich szczelność i chroni zawartość. W związku z tym nie powinny trafiać do pojemników przeznaczonych na papier.

Dr Weronika Urbańska z Politechniki Wrocławskiej wyjaśnia, że kartony tego typu, znane również jako tetrapaki, należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne i metale – zazwyczaj oznaczonych kolorem żółtym. Wynika to z faktu, że ich struktura uniemożliwia ręczne rozdzielenie materiałów, z których zostały wykonane.

Wyrzucanie ich do nieodpowiedniego kosza zaburza proces recyklingu i może utrudnić odzysk surowców. Choć zawierają ok. 60 proc. papieru, to obecność plastiku i aluminium sprawia, że traktowane są jako odpady złożone, wymagające specjalistycznej obróbki.

Zasady segregacji

Zanim jednak karton trafi do odpowiedniego pojemnika, warto pamiętać o kilku zasadach. Opakowanie powinno być opróżnione i zgniecione – to pozwala zaoszczędzić miejsce w koszu. Mycie nie jest konieczne.

Prawidłowa segregacja odpadów ma kluczowe znaczenie dla ochrony zasobów naturalnych i zmniejszenia ilości śmieci trafiających na wysypiska. Dzięki niej możliwy jest skuteczny recykling i ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Warto więc zwracać uwagę na takie detale – nawet drobny błąd może mieć poważne konsekwencje dla całego systemu gospodarki odpadami.

Czytaj też:

Uważaj, gdzie wyrzucasz dezodorant. Błąd może słono kosztowaćCzytaj też:

Drewno do kosza? Uważaj! Źle wyrzucone deski mogą kosztować cię mandat