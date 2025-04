Uważaj, gdzie wyrzucasz dezodorant. Błąd może słono kosztować

Pojemnik po dezodorancie to odpad, który często sprawia trudność podczas segregacji. Kluczowe znaczenie ma materiał, z którego wykonano opakowanie. Większość pojemników po dezodorantach powinna trafić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Jednak w przypadku aerozoli obowiązują szczególne zasady.

Jak rozpoznać typ opakowania?

Dezodoranty sprzedawane są w różnych formach: sztyfcie, roll-onie, sprayu. Opakowania mogą być wykonane z plastiku, metalu lub być aerozolami. Plastikowe i metalowe pojemniki należy wyrzucać do żółtego pojemnika, ale tylko pod warunkiem, że są całkowicie puste i oczyszczone. Plastikowe nakrętki czy aplikatory również mogą trafić do żółtego pojemnika.

Szczególne zasady dla aerozoli

Opakowania aerozolowe, mimo że są metalowe, muszą być całkowicie opróżnione przed wyrzuceniem. Nie wolno ich zgniatać ani przebijać – może to być niebezpieczne. Jeśli aerozol zawiera resztki produktu, należy go oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). W przeciwnym razie wystarczy wrzucić go do żółtego pojemnika.

Ogólne zasady segregacji opakowań po kosmetykach

Większość pojemników po kosmetykach, w tym dezodorantach, trafia do żółtego pojemnika. Wyjątkiem są opakowania szklane, które należy wrzucać do pojemnika zielonego. Opakowania papierowe – do niebieskiego. Z kolei odpady zmieszane to miejsce na zużyte waciki, patyczki czy gąbki.

Na rynku coraz częściej pojawiają się dezodoranty pakowane w opakowania biodegradowalne lub wielokrotnego użytku. Produkty w szklanych słoiczkach, papierowych tubkach czy metalowych puszkach można łatwo segregować i przetwarzać. To rozwiązanie zmniejsza ilość odpadów i sprzyja środowisku.

Segregacja odpadów pozwala ograniczyć ilość śmieci trafiających na wysypiska. Recykling opakowań po dezodorantach umożliwia odzyskanie cennych surowców i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych. Każdy prawidłowo wyrzucony pojemnik ma znaczenie.

Najczęstsze błędy podczas wyrzucania dezodorantów:

wyrzucanie nieoczyszczonych opakowań,

wrzucanie aerozoli do zmieszanych odpadów,

mieszanie różnych tworzyw,

ignorowanie oznaczeń na opakowaniach,

brak znajomości lokalnych zasad segregacji.

Świadoma segregacja pojemników po dezodorantach to mały krok, który ma duże znaczenie dla środowiska. Wyrzucając opakowania do odpowiednich pojemników, przyczyniamy się do efektywnego recyklingu i ograniczenia odpadów.

Czytaj też:

Drewno do kosza? Uważaj! Źle wyrzucone deski mogą kosztować cię mandatCzytaj też:

Co Polacy nagminnie trzymają w piwnicach? Nie wiedzą, że grozi im kara