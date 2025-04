Drewno do kosza? Uważaj! Źle wyrzucone deski mogą kosztować cię mandat

Drewniane odpady są powszechnym problemem w każdym gospodarstwie domowym. Pojawiają się zarówno przy remontach, jak i w trakcie codziennego użytkowania wielu przedmiotów. Choć drewno kojarzy się z materiałem naturalnym, jego utylizacja nie zawsze jest prosta. Wciąż wiele osób nie wie, gdzie wyrzucić zużyte deski, meble czy przybory kuchenne. Wszystko zależy od rodzaju drewna oraz jego rozmiaru i stanu technicznego.

Drewniane odpady

Do drewnianych odpadów zaliczamy m.in. deski do krojenia, drewniane uchwyty meblowe, listwy przypodłogowe, palety po sprzęcie AGD, wałki kuchenne, meble, patyczki po lodach czy pałeczki do sushi. Materiał ten jest szeroko wykorzystywany w domach z uwagi na trwałość i łatwość obróbki.

Jeśli odpady drewniane są niewielkich rozmiarów – jak patyczki, wykałaczki, gałki czy małe deseczki – można je wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Ważne, by mieściły się one w koszu bez problemu. To rozwiązanie nie dotyczy jednak większych elementów, takich jak ramy łóżek, blaty, fronty mebli czy duże deski – takie odpady należy zawieźć do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Warto pamiętać, że wyrzucenie wielkogabarytowego drewna do pojemnika na śmieci może skutkować mandatem nawet do 500 zł.

Wysokie kary

Jeszcze większe sankcje grożą za spalanie drewna pokrytego lakierami lub impregnatami – sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Powodem są szkodliwe substancje, które uwalniają się do atmosfery w trakcie spalania.

Drewno zanieczyszczone niebezpiecznymi substancjami – np. ludzkimi lub zwierzęcymi płynami – również należy przekazać do PSZOK-u. To wymóg związany z bezpieczeństwem osób zajmujących się sortowaniem śmieci. Przed wyrzuceniem warto też usunąć z niego gwoździe i inne ostre elementy.

Odrębną kategorię stanowią odpady ogrodowe – gałęzie, konary, pnie – które zalicza się do tzw. zielonych i przeznacza do kompostowania.

Zamiast wyrzucać, warto też pomyśleć o ponownym wykorzystaniu drewna. Zużyte elementy mebli można odnowić poprzez malowanie lub szlifowanie. Deski podłogowe można poddać cyklinowaniu, a stare uchwyty meblowe odświeżyć bejcą. Drewno świetnie sprawdzi się też w rękodziele i pracach typu decoupage.

