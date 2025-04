Polskie firmy w erze Trumpa – debata „Wprost”

W tym roku wybuchła pierwsza wojna celna światowa. Chociaż jak na razie Donald Trump wcisnął 90-dniową pauzę na cła dla Europy, to nie wiadomo, co będzie dalej. Czy w takim kontekście Stany Zjednoczone są dalej dobrym miejscem do robienia biznesu przez polskie firmy?

Zeszłoroczne wybory w Stanach rewolucjonizują nie tylko układ sił geopolitycznych na świecie, ale również międzynarodowe stosunki gospodarcze. Izolacjonizm, protekcjonizm, amerykańskie oraz te odwetowe cła zmuszają wiele gospodarek i największych koncernów do przemodelowania swoich strategii biznesowych. Co to oznacza dla Polski i naszych firm, które zdecydowały się zainwestować w Stanach lub kierują za Ocean znaczną część swojego eksportu? 24 kwietnia tego roku „Wprost" organizuje debatę pt. „Przedsiębiorcy w erze Trumpa. Wyzwania dla polskich firm działających w USA"

Rozmowa na ten temat odbędzie się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. XVII edycja rusza zaraz po świętach wielkanocnych pod hasłem: „Razem dla bezpiecznej przyszłości". Wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach. „Wprost" objął wydarzenie swoim patronatem. Będziemy obecni na EKG ze swoją strefą specjalną. To tam będzie epicentrum naszym aktywności: debaty, wywiady, nagrania na ważne dla polskiego biznesu tematy. O czym i z kim będziemy rozmawiać Podczas czwartkowej dyskusji na temat przyszłości branży TSL, poruszymy między innymi takie tematy: Jak prezydentura Donalda Trumpa wpływa na sytuację polskich przedsiębiorców działających w Stanach Zjednoczonych

Wojna celna między USA a UE i jej wpływ na polskich przedsiębiorców

Wpływ amerykańskiego izolacjonizm i protekcjonizmu dla rodzimych producentów na sytuację polskich firm działających w USA

Różnice między Polską a USA i dobre praktyki związane z prowadzeniem działalności w Stanach Zjednoczonych

Wyzwania i przyszłość polskich firm działających na amerykańskim rynku Zaproszenia do naszej debaty zostały wysłane między innymi do: Fakro, drugiego największego producenta okien dachowych na świecie

RPPG, Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych

KUKE, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

PAiH, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Relacja z dyskusji będzie dostępna zarówno w formie tekstowej na naszej stronie Wprost.pl, jak i w formie wideo na kanale YouTube Wprost.

