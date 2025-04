Jak zazielenić ciężki transport – debata „Wprost”

Chociaż mija już rok obowiązywania dyrektywy AFIR, która zobowiązuje kraje unijne do dostosowania mocy infrastruktury ładowania do liczby samochodów z napędem elektrycznym, to w Polsce ładowarki dla ciężarówek wciąż są rzadkością. Dlaczego tak się dzieje, co stoi na przeszkodzie, żeby je rozwijać i czy elektryfikacja transportu ciężkiego to już konieczność czy nadal daleka przyszłość?

23 kwietnia tego roku „Wprost” organizuje debatę pt. „Transformacja polskiej branży TSL – jak zazielenić ciężki transport?”

Ekspert: W branży TSL stoimy u progu ważnej transformacji

„Wprost” na EKG

Rozmowa na ten temat odbędzie się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. XVII edycja rusza zaraz po świętach wielkanocnych. Przewodnie hasło tegorocznej imprezy brzmi: „Razem dla bezpiecznej przyszłości”. Wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach. „Wprost” objął tegoroczną edycję EKG swoim patronatem. Będziemy na miejscu ze swoją strefą specjalną. To tam skoncentrują się nasze aktywności: debaty, wywiady, nagrania na ważne dla polskiego biznesu tematy.

Kto weźmie udział w debacie

Podczas środowej dyskusji na temat przyszłości branży TSL, poruszymy między innymi takie tematy:

Czy elektryfikacja polskiego transportu ma szanse na sukces?

AFIR okaże się rewolucją na polskich drogach?

Kondycja i przyszłość dla infrastruktury ładowania

Jeśli nie elektryfikacja, to co, czyli alternatywne paliwa oraz inne metody transportu

Zaproszenia do naszej debaty zostały wysłane między innymi do:

Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

EV Volta

ESA Logistyka Polska

Polregio

Rohlig Suus

Relacja z dyskusji będzie dostępna zarówno w formie tekstowej na naszej stronie Wprost.pl, jak i w formie wideo na kanale YouTube Wprost.

Jaka przyszłość czeka polską branżę TSL? Debata „Wprost”