Transformacja logistyczna 2025: Wyzwania i szanse

Branża Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL) weszła w rok 2025 z licznymi wyzwaniami i szansami. Wśród najważniejszych trendów znajdują się automatyzacja i digitalizacja, zrównoważony rozwój, oraz zmiany regulacyjne.

Automatyzacja w branży

Automatyzacja i digitalizacja są kluczowymi czynnikami transformacji branży. Technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT) i blockchain umożliwiają optymalizację procesów, poprawę efektywności i redukcję kosztów operacyjnych.

Jak czytamy w najnowszym raporcie firmy BITO, AI i big data odegrają centralną rolę w logistyce, zwiększając efektywność i precyzję w łańcuchu dostaw.

Generative AI, zaawansowana forma sztucznej inteligencji, rewolucjonizuje sektor logistyczny poprzez optymalizację planowania tras, prognozowania popytu i zarządzania zapasami.

Problemy kadrowe

Raport niemieckiej firmy TIMOCOM dostarczającej barometry transportowe wskazuje, że w 2025 roku nadal będziemy mieć do czynienia z niedoborem kierowców i dyspozytorów, co utrwali się pomimo postępów technologicznych. AI nie będzie w stanie natychmiast zastąpić braków kadrowych, dlatego ważne jest dbanie o istniejących pracowników i ich rozwój.

Zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy w TSL. Wzrasta presja na przyjęcie praktyk ekologicznych, takich jak elektryczne pojazdy, alternatywne paliwa i zielone magazyny. To nie tylko kwestia zgodności z regulacjami, ale także budowania przewagi konkurencyjnej poprzez obniżanie emisji i kosztów w dłuższym terminie. Jak zauważa Trade.gov.pl, który dostarcza analiz dla branży logistyki, koszty operacyjne w branży TSL, w tym wydatki na paliwo, będą nadal rosły, co utrwali się w 2025 roku.

Nowe przepisy uderzą w branżę

Zmiany regulacyjne w Unii Europejskiej, takie jak nowe przepisy dotyczące tachografów i raportowania emisji CO2, wymuszają na firmach dostosowanie się do nowych standardów. W 2025 roku oczekiwane są również zmiany w handlu międzynarodowym, w tym nowe regulacje celne i środowiskowe.

Wyzwania branży TSL w 2025 roku obejmują brak wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza kierowców i dyspozytorów, oraz wzrost kosztów transportu z powodu niedoboru mocy przewozowych. Pomimo tych wyzwań, branża ma szansę na umiarkowaną poprawę dzięki lepszej koniunkturze gospodarczej i rosnącemu zapotrzebowaniu na magazyny.

Podsumowując, najbliższe miesiące będą dla branży TSL okresem dynamicznych zmian, w którym innowacje technologiczne, zrównoważony rozwój i adaptacja do regulacji będą kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Eksperci zgadzają się, że potrzebna jest lepsza koordynacja działań między rządem, samorządami i biznesem, aby skutecznie realizować strategiczne inwestycje.

Potencjał Polski

Wnioski z raportów branżowych, takich jak te opublikowane przez TIMOCOM, BITO i Trade.gov.pl, wskazują, że Polska stoi przed ogromnym potencjałem rozwojowym, ale musi sprostać wyzwaniom związanym z digitalizacją i zrównoważonym rozwojem. Branża logistyczna może stać się kluczowym hubem w Europie, dzięki strategicznej lokalizacji i konkurencyjnym kosztom.

Gunnar Gburek z TIMOCOM podkreśla, że wzrost cen transportu i niedobór mocy przewozowych będą głównymi wyzwaniami w 2025 roku. Z kolei BITO wskazuje, że automatyzacja i AI pomogą w optymalizacji procesów logistycznych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów. Trade.gov.pl zwraca uwagę na rosnące koszty operacyjne, w tym wydatki na paliwo, które stanowią istotną część budżetów firm z branży TSL.

Wśród trendów na 2025 rok BITO wymienia również rozwój robotyki w magazynach, gdzie współpracujące roboty (cobots) coraz częściej wspierają pracowników w trudnych zadaniach, zwiększając bezpieczeństwo i efektywność.

Wzrost znaczenia zielonych magazynów i transportu multimodalnego również będzie miał wpływ na branżę, przyczyniając się do redukcji śladu węglowego.

Podsumowując, rok 2025 będzie dla branży TSL okresem dynamicznych zmian, w którym innowacje technologiczne, zrównoważony rozwój i adaptacja do regulacji będą kluczowe dla sukcesu. Branża musi sprostać wyzwaniom związanym z digitalizacją i zrównoważonym rozwojem, aby utrwalić swoją pozycję na rynku europejskim.

Okiem eksperta: Karolina Sędzimir, ekonomistka i analityczka sektorowa w PKO Banku Polskim

Lekka poprawa w branży TSL w 2025

Dostępne dane za 1-3 kwartał 2024 wskazują, że sytuacja w branży transport, spedycja, logistyka (TSL) w Polsce była w 2024 zróżnicowana. Generalnie gorzej radził sobie transport towarów, a lepiej – magazynowanie i przechowywanie towarów.

Zakładamy, że w 2025 dostrzeżemy umiarkowaną poprawę w całym sektorze TSL, co będzie możliwe dzięki przewidywanej nieco lepszej koniunkturze, wzrostowi konsumpcji i inwestycji. Sektor produkcyjny, który powinien mieć trochę lepszy okres niż w 2024, wygeneruje dodatkowe zapotrzebowanie na magazyny.

Polska pozostanie atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji magazynowych dzięki konkurencyjnym poziomom kosztów ich utrzymania wobec krajów Europy Zachodniej oraz nieco niższym w porównaniu z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Pozytywnie na branżę wpływać będzie także dalszy rozwój sektora handlowego i zwiększenie sprzedaży detalicznej, w tym e-commerce, co będzie możliwe przy kontynuacji realnego wzrostu dochodów ludności. Sektor TSL ponownie będzie mierzył się z presją na wzrost kosztów swojej działalności, jednak oddziaływanie to powinno być słabsze niż w poprzednich latach, w tym dzięki niższej inflacji. Branża logistyczna nadal będzie zmagać się z brakami kadrowymi. Są one częściowo uzupełniane przez napływ imigrantów, jak również łagodzone przez stopniowo malejący udział pracy ludzkiej dzięki postępującej cyfryzacji i automatyzacji procesów. Musimy jednak pamiętać, że przy większym wykorzystaniu technologii informatycznych w branży TSL coraz istotniejszą kwestią staje się ochrona przed cyberzagrożeniami.