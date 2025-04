Europa walczy z inflacją. Polska wśród liderów wzrostu cen

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji mierzonej wskaźnikiem HICP. Z informacji unijnego urzędu statystycznego wynika, że Polska znalazła się w czołówce krajów z najwyższym poziomem inflacji w Europie.

Inflacja w strefie euro

W marcu 2025 roku inflacja w strefie euro wyniosła 2,2 proc. rok do roku, co oznacza lekki spadek w porównaniu z lutym, gdy wynosiła 2,3 proc. W ujęciu miesięcznym ceny w Eurolandzie wzrosły o 0,6 proc. Główne źródła wzrostu cen to: usługi (wkład +1,56 pkt proc.), żywność, alkohol i wyroby tytoniowe (+0,57 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,16 pkt proc.). Wpływ energii na inflację był ujemny i wyniósł -0,10 pkt proc.

Dla całej Unii Europejskiej wskaźnik HICP wyniósł w marcu 2,5 proc. rok do roku, co również oznacza spadek w porównaniu z 2,7 proc. w lutym. Konsensus rynkowy dla inflacji w strefie euro pokrył się z rzeczywistym wynikiem – 2,2 proc.

W marcu najwyższy poziom inflacji rocznej zanotowano w Rumunii – 5,1 proc. Na drugim miejscu znalazły się Węgry z wynikiem 4,8 proc. Polska uplasowała się na trzeciej pozycji z rocznym wskaźnikiem 4,4 proc., co oznacza wzrost względem lutego, gdy wynosił on 4,3 proc.

Największe wzrosty

W ujęciu miesięcznym największe wzrosty cen odnotowano w Grecji (1,9 proc.), Portugalii (1,7 proc.), Włoszech (1,6 proc.) i na Malcie (1,1 proc.). W Polsce wzrost cen miesiąc do miesiąca wyniósł 0,3 proc.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują na nieco wyższy poziom inflacji niż Eurostat – 4,9 proc. w skali roku. Miesięczny wzrost cen według GUS wyniósł 0,2 proc.

Z kolei najniższą roczną inflację odnotowano we Francji (0,9 proc.), Danii (1,4 proc.) oraz Luksemburgu (1,5 proc.). W ujęciu miesięcznym ceny spadły w Danii i Szwecji (po -0,6 proc.) oraz w Belgii (-0,4 proc.).

Czytaj też:

Inflacja w Polsce. Optymistyczne dane potwierdziły się?Czytaj też:

Emeryci mogą liczyć na kolejną podwyżkę? Rząd rozważa drugą waloryzację