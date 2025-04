Donald Trump uderza w chińską AI. Będzie zakaz w USA?

Po sukcesie modelu sztucznej inteligencji DeepSeek, Waszyngton rozważa jego zakaz na terenie Stanów Zjednoczonych oraz ogranicza dostęp Chin do zaawansowanych układów scalonych Nvidia.

Rosnące napięcia wokół sztucznej inteligencji

Administracja byłego prezydenta Donalda Trumpa planuje zaostrzyć politykę wobec chińskich firm technologicznych. Na celowniku znalazła się sztuczna inteligencja DeepSeek – zaawansowany model, który zdobył rozgłos na początku 2025 roku dzięki wynikom przewyższającym produkty takich gigantów jak OpenAI czy Meta. Według informacji opublikowanych przez „The New York Times”, trwają prace nad możliwością wprowadzenia zakazu korzystania z DeepSeek na terenie USA.

Zakaz układów scalonych Nvidia dla Chin

W ramach strategii mającej na celu utrzymanie dominacji technologicznej nad Chinami, Stany Zjednoczone podjęły kroki zmierzające do ograniczenia sprzedaży układów scalonych firmy Nvidia. Szczególną uwagę zwrócono na model H20 AI, który – zgodnie z analizami – mógł zostać wykorzystany przez chińskich twórców DeepSeek. Komisja Izby Reprezentantów ds. Chin wystosowała oficjalne zapytanie do Nvidii, domagając się informacji na temat eksportu komponentów do Państwa Środka i Azji Południowo-Wschodniej.

Chińska przewaga technologiczna zagrożeniem dla USA

Amerykańscy analitycy szacują, że chińscy inżynierowie mogli wykorzystać co najmniej 60 000 akceleratorów Nvidia – część z nich specjalnie zaprojektowanych z myślą o rynku chińskim. W efekcie ograniczeń eksportowych Nvidia ogłosiła stratę rzędu 5,5 miliarda dolarów. Mimo to, Biały Dom uznaje działania te za konieczne, aby powstrzymać rozwój konkurencyjnych rozwiązań z Chin.

DeepSeek, TikTok i nowe realia geopolityczne

Wzrost znaczenia chińskich aplikacji i technologii wzbudza coraz większe obawy amerykańskich władz. Decyzja o możliwym zakazie DeepSeek nastąpiła zaledwie dwa miesiące po tym, jak Google i Apple przywróciły TikToka do swoich sklepów z aplikacjami, mimo wcześniejszych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

