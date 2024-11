Zakupowe szaleństwo w Kauflandzie! Sprawdź, jakie promocje skusiły klientów

Nowy tydzień, nowe wyzwania – także te zakupowe. Dla wielu z nas cotygodniowe gazetki promocyjne to prawdziwa skarbnica inspiracji, a jednocześnie sposób na zaoszczędzenie niemałych kwot podczas wizyty w sklepie. Nie inaczej jest z nową ofertą Kauflandu, która przyciąga uwagę szerokim wyborem produktów i wyjątkowymi promocjami. Co kryje się na stronach tej edycji? Sprawdzamy!

Już od pierwszego spojrzenia na gazetkę można zauważyć, że Kaufland stawia na różnorodność. W ofercie znajdziemy zarówno codzienne produkty spożywcze w atrakcyjnych cenach, jak i bardziej wyszukane propozycje – idealne na nadchodzące święta czy rodzinne spotkania. Promocje na świeże warzywa, owoce, mięsa czy produkty nabiałowe to tylko wierzchołek góry lodowej. Dodatkowo, nie brakuje artykułów przemysłowych i chemii gospodarczej, które z pewnością przydadzą się w przygotowaniach do grudniowych porządków.

Jednak gazetka to nie tylko lista produktów i cen. Kaufland coraz częściej proponuje praktyczne porady i inspiracje, które pomagają w planowaniu zakupów. W tym tygodniu znajdziemy w niej między innymi pomysły na szybkie, ekonomiczne obiady czy dekoracje, które można wykonać samodzielnie za niewielkie pieniądze. To ukłon w stronę tych, którzy cenią nie tylko oszczędność, ale także kreatywne podejście do codziennych obowiązków.

Kaufland. Nowa oferta. Co w niej?

Wyszczególniamy kilka, naszym zdaniem, ciekawych produktów w korzystnych cenach:

Cebula żółta luzem 1 kg – 1.99 zł (cena regularna 4.99 zł)

Mięso mielone wieprzowe z szynki 1 kg – 14.99 zł (cena regularna 20.99 zł)

Wszystkie kawy mielone Jacobs 2+1 z Kaufland Card

Milka Mikołaj z czekolady 90 g – 11.99 zł

Wszystkie artykuły Old Spice 2+1

Pełna oferta poniżej: