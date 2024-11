Promocyjny szał w Dino! Woda za 1,19 zł i tłumy klientów z pełnymi wózkami

Środa to bardzo ważny dzień w wielu polskich gminach. To właśnie w ten dzień Dino, będące hegemonem w mniejszych miejscowościach, startuje z nową gazetką promocyjną, zmieniając ofertę w swoich sklepach. Sprytni klienci dobrze o tym wiedzą i już od wczesnych godzin porannych zjeżdżają do Dino, czasami nawet całymi rodzinami.

Oferta Dino od 27 listopada. Co w niej?

Między innymi:

Woda źródlana niegazowana Primavera 1 l – 1.19 zł (przy zakupie 6 sztuk)

Kiełbasa Śląska extra 1 kg – 24.99 zł

Cytryna 1 kg – 4.99 zł (promocja 50 proc.)

Pasta do zębów Fresh Blend-a-Med 2 szt. w 1 opakowaniu – 9.99 zł (promocja 23 proc.)

Płyn do mycia naczyń Fairy 0.9 l – 9.99 zł (przy zakupie 2 sztuk)

Figurka czekoladowa Miś Teddy Lindt 100 g – 14.99 zł

Pełna oferta poniżej:

Dino. Ciekawostki i statystyki

Dino Polska to jedna z najdynamiczniej rozwijających się sieci sklepów w kraju, która cieszy się dużą popularnością w mniejszych miastach i na terenach wiejskich. W 2024 r. firma kontynuuje imponujące tempo rozwoju, zwiększając swoją obecność na rynku oraz inwestując w nowoczesne technologie.

Na dzień 30 września 2024 r. sieć Dino Polska posiadała 2 572 sklepy. To wzrost o 232 placówki w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dynamika otwarć utrzymuje się na wysokim poziomie – tylko w trzecim kwartale 2024 r. otwarto 69 nowych sklepów, a od początku roku łącznie 167.

Dino jest liderem wśród sieci handlowych pod względem inwestycji w odnawialne źródła energii. Aż 93 proc. sklepów, czyli 2 386 placówek, zostało wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu od początku 2024 r. wygenerowano 78 GWh energii elektrycznej, co znacząco obniżyło ślad węglowy firmy.

Grupa Dino zatrudnia obecnie 47 100 pracowników. Wzrost zatrudnienia wiąże się z dynamiczną ekspansją, a także z potrzebą obsługi rozwijającej się infrastruktury. Dino działa głównie w mniejszych miejscowościach, co ma pozytywny wpływ na lokalne społeczności, zarówno pod względem dostępności produktów, jak i tworzenia nowych miejsc pracy.

Spółka zapowiada, że w 2025 r. planuje przyspieszenie tempa rozwoju sieci. Liczba nowych otwarć ma być jeszcze wyższa niż w 2024 r., co potwierdza ambicje Dino jako jednego z kluczowych graczy w polskim sektorze handlu detalicznego.