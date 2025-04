Rząd zmienia zasady dziedziczenia. Nowe kary wzbudzają niepokój

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji przepisów dotyczących dziedziczenia, który zakłada uproszczenie procedur związanych z przejmowaniem nieruchomości po zmarłych. Zmiany mają na celu usprawnienie procesu i odciążenie sądów poprzez umożliwienie składania wniosków o wpis do ksiąg wieczystych bezpośrednio u notariuszy. Projekt jest obecnie w fazie konsultacji.

Propozycja zmian w przepisach

Zgodnie z propozycją, spadkobiercy, którzy wybiorą notarialne poświadczenie dziedziczenia, będą mogli jednocześnie złożyć wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej. Będzie to możliwe pod warunkiem złożenia oświadczenia dotyczącego majątku wchodzącego w skład spadku.

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, dziś spadkobiercy mogą skorzystać z dwóch ścieżek: sądowej lub notarialnej. Druga opcja jest szybsza i prostsza, a planowane zmiany mają jeszcze bardziej ją uprościć. Jednak nie wszystkie zapisy budzą entuzjazm środowiska notariuszy.

Zdaniem notariuszy, wielu spadkobierców nie posiada pełnej wiedzy o składzie spadku, a brak odpowiednich dokumentów może uniemożliwić złożenie wniosku w dniu poświadczenia dziedziczenia. Może to prowadzić do pomyłek, a nawet błędnych wpisów, które trudniej będzie naprawić.

Wysokie kary

Największe kontrowersje budzi jednak pomysł wprowadzenia kar za złożenie nieprawdziwego oświadczenia o składzie spadku. Eksperci wskazują, że takie rozwiązanie może zniechęcić spadkobierców do korzystania z uproszczonej ścieżki notarialnej i w efekcie doprowadzić do wzrostu liczby spraw trafiających do sądów – wbrew założeniom projektu.

Notariusze postulują modyfikacje, które mogłyby usprawnić wdrożenie nowych przepisów. Proponują utrzymanie obecnych zasad dotyczących protokołu dziedziczenia oraz umożliwienie składania wniosku do księgi wieczystej na żądanie strony. Chcieliby również rozszerzenia swoich kompetencji o przypadki związane z europejskim poświadczeniem spadkowym.

