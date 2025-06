Stopy procentowe utrzymane. Glapiński tłumaczy powody

W wydanym w środę, 4 czerwca komunikacie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.

„Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie” – informuje RPP.

Oznacza to, że główna stopa referencyjna nadal wynosi 5,25 proc.

Prezes Glapiński komentuje decyzję RPP

Dzień po ogłoszeniu komunikatu RPP, w czwartek, 5 czerwca, odbyła się konferencja prasowa podczas której prezes Narodowego Banku Polskiego skomentował decyzję Rady.

— Rada w maju dostosowała stopy procentowe znacząco, obniżając je o pół punktu procentowego —przypomniał prof. Glapiński.

Jak wyjaśnił, Rada czeka na moment, kiedy dane o inflacji pozwolą na obniżanie stóp procentowych, ale taka sytuacja jeszcze nie miała miejsca. Jednak, jak podkreślił, przewiduje się, że inflacja będzie niższa.

— Rada przeanalizowała napływające informacje. Inflacja nieco się obniżyła, pozostając jednak nadal znacznie powyżej celu NBP. Jednocześnie sytuacja w sferze realnej była lepsza od oczekiwań, w tym wyraźnie przyspieszył wzrost sprzedaży detalicznej. Ponadto, dość nieoczekiwanie po kilku miesiącach spadków wzrosła dynamika płac w przedsiębiorstwach, mamy 10-procentowy wzrost płac — wskazał prezes NBP.

— Oznacza to, że choć bieżąca inflacja zmalała i pojawiły się informacje o prawdopodobnym spadku cen gazu w lipcu, to wzmocniły się fundamenty mogące zwiększać presje inflacyjne w dłuższym okresie. Do tego pojawiła się prognoza Komisji Europejskiej, która pokazała, że nie będzie zacieśnienia fiskalnego w przyszłym roku — wyjaśnił, wskazując na decyzję o utrzymania stóp procentowych.

Stopy procentowe nie drgnęły. Ekspert: Ta decyzja nie ucieszy kredytobiorców

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Po dwudniowym posiedzeniu Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 5,25 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 5,75 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 4,75 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 5,30 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 5,35 proc. w skali rocznej.

