Rośnie liczba oszczędzających w PPK. Kwota robi wrażenie

Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), państwowej spółki, która nadzoruje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wynika, że na koniec kwietnia wartość aktywów netto PPK wynosiła 36,03 mld zł, co oznacza wzrost o 34,51 mld zł w stosunku do marca.

PPK. Liczba uczestników wzrosła

Z liczb, które przytacza Money.pl wynika, że liczba aktywnych rachunków PPK wynosiła w końcówce kwietnia 4,61 mln, a z możliwości oszczędzania w PPK korzysta 3,81 mln osób. Grono oszczędzających rośnie. Z danych przekazanych „Wprost" przez PFR wynika, że pod koniec lutego w PPK uczestniczyło 3,77 mln osób.

W PPK nieco częściej oszczędzają mężczyźni (1,66 mln, wobec 1,63 mln kobiet). Średnia wieku uczestników PPK to 40 lat, z czego ponad 70 proc. wszystkich uczestników stanowią osoby w wieku 30-54 lata (2,7 mln osób).

Zdecydowana większość, bo aż 94 proc. uczestników PPK to Polacy (3,58 mln uczestników). Nie zaskakuje fakt, że wśród obcokrajowców najczęściej oszczędzają Ukraińcy (blisko 141 tys. osób). Na drugim miejscu znalazły się osoby narodowości białoruskiej (niemal 17 tys. uczestników). Podium zamykają osoby o narodowości indyjskiej (5,13 tys.). Na dalszych miejscach osoby o narodowości rumuńskiej oraz Rosjanie (odpowiednio 3,31 i 2,96 tys. osób).

Dopłata dla uczestników

W minionym miesiącu na rachunki ponad 2,17 mln uczestników trafiła dopłata roczna za 2024 roku w łącznej wysokości 521 mln zł. Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje w sytuacji, gdy kwota wpłat – podstawowych i dodatkowych – finansowanych przez podmiot zatrudniający (np. pracodawcę) i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku. To oznacza, że aby dostać dopłatę na rachunku PPK w poprzednim roku trzeba było zgromadzić 890,82 zł.

PPK zostały wprowadzone w 2019 roku przez rząd PiS. Obecna ekipa planuje zmiany w programie, które zakładają m.in. częstszy automatyczny zapis pracowników (obecnie odbywa się on co cztery lata). Obejmowałby on również osoby w wieku 55 plus, które dotychczas – w przypadku zainteresowania udziałem w PPK – musiały samodzielnie składać wnioski w tej sprawie.

Czytaj też:

Szykują się zmiany w PPK. Złe wieści dla rezygnującychCzytaj też:

Tylu Polaków rezygnuje z PPK. Mamy najnowsze dane