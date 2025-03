Szykują się zmiany w PPK. Złe wieści dla rezygnujących

Serwis zwraca uwagę, że Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), to jedna z niewielu reform rządu Prawa i Sprawiedliwości, która jest dobrze oceniana przez obecną ekipę. Rządzący chcą jednak wprowadzić pewne zmiany.

Wdrażanie PPK rozpoczęło się w 2019 roku. Program od początku zakładał, że co cztery lata pracownicy będą do niego zapisywani automatycznie, co oznacza, że osoby, które nie są zainteresowane udziałem w programie muszą pamiętać, aby w odpowiednim momencie ponownie złożyć rezygnację (ponowne autozapisy planowane są na 2027 r.). Środki gromadzone w PPK są inwestowane w funduszach inwestycyjnych, tzw. funduszach zdefiniowanej daty. Osoby rozpoczynające oszczędzanie w PPK są automatycznie przypisywane do konkretnej kategorii funduszy zdefiniowanej daty w oparciu o datę urodzenia. Każdy z funduszy zdefiniowanej daty posiada własną politykę inwestycyjną, zmieniającą się w czasie w związku z koniecznością ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego wraz z wiekiem uczestników funduszu.

Jakie zmiany w PPK?

Z informacji Business Insider Polska wynika, że planowane są dwie kluczowe zmiany. Pierwsza dotyczy skrócenia okresu autozapisu, który miałby odbywać się nie jak dotychczas co cztery, a co dwa lata. Druga zmiana dotyczy poszerzenia katalogu inwestycji funduszy PPK, o np. fundusze infrastrukturalne, private equity czy REIT-y. Celem planowanych zmian jest zwiększenie partycypacji i rozwój rynku kapitałowego

Z danych przekazanych „Wprost" przez Polski Fundusz Rozwoju wynika, że w PPK uczestniczy prawie 3,8 mln pracowników. – W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy już 3,77 mln osób (stan na 24.02.2025 r.), a wartość aktywów netto (WAN) wynosi 33,38 mld zł. To oznacza dynamiczny wzrost zarówno liczby uczestników (tylko w ostatnim miesiącu do PPK dołączyły 44 000 nowe osoby), jak i wartości aktywów, co potwierdza rosnące zaufanie do programu – poinformowała naszą redakcję Marta Damm – Świerkocka, członek zarządu PFR Portal PPK sp. z o.o.

Damm – Świerkocka podkreśla, że odsetek pracowników rezygnujących z PPK jest znikomy. – Zdarzają się rezygnacje, bo takie rozwiązanie dopuszczają zasady programu, mają one jednak charakter incydentalny. Na koniec 2024 r. niespełna 2 proc. uczestników programu posiadało rachunki z zadeklarowaną rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK – podała przedstawicielka PFR.

