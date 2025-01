Polacy przekonują się do PPK? Są najnowsze dane

– Grudzień przyniósł kolejny raz z rzędu rekordową wartość aktywów netto – rok zamykamy wynikiem 30,26 mld złotych. To wartość oszczędności, jakie zgromadzili uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych. A jest ich coraz więcej – poinformowała w komunikacie Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.

PPK. Partycypacja przekroczyła 50 proc.

W komunikacie podano, że w poprzednim miesiącu do programu dołączyło kolejne 30 tys. osób, co daje w sumie liczbę 3,69 mln oszczędzających. Partycypacja w podmiotach, które wdrożyły PPK, przekroczyła 50,46 proc. – Co ważne, o trzy tysiące wzrosła liczba firm, które zawarły umowę o zarządzanie i umożliwiają pracownikom oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych – informuje Damm-Świerkocka.

W komunikacie podkreślono, że „sukces Pracowniczych Planów Kapitałowych to nie tylko bardzo dobre wyniki inwestycyjne oraz stale rosnąca liczba uczestników, ale także coraz większa świadomość i wiedza na temat programu".

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności gromadzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Program wszedł w życie w 2019 roku.

Środki gromadzone w PPK są inwestowane w funduszach inwestycyjnych, tzw. funduszach zdefiniowanej daty. Osoby rozpoczynające oszczędzanie w PPK są automatycznie przypisywane do konkretnej kategorii funduszy zdefiniowanej daty w oparciu o datę urodzenia. Każdy z funduszy zdefiniowanej daty posiada własną politykę inwestycyjną, zmieniającą się w czasie w związku z koniecznością ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego wraz z wiekiem uczestników funduszu.

Eksperci o sukcesie programu

Eksperci pozytywnie oceniają wyniki PPK w 2024 roku. – Systematycznie rosnąca liczba uczestników PPK, która przekłada się na coraz wyższy poziom partycypacji w programie, a tym samym coraz wyższe składki trafiające do funduszy zdefiniowanej daty, świadczą o niewątpliwym sukcesie tego programu – ocenił w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Tomasz Stadnik, prezes zarządu TFI PZU.

Jako źródło tego sukcesu Stadnik wskazuje wzrost świadomości, jak również opłacalność PPK wynikającą z trzech źródeł finansowania wpłat (poza składkami pracownika są także dopłaty od pracodawcy i państwa, które stanowią ok. 70 proc. wpłat pracownika), pomnażania składek na rynku kapitałowym, zwolnień podatkowych oraz niskich kosztów. – Całkowite stopy zwrotu z PPK niewątpliwie działają na wyobraźnię – podkreśla Stadnik.

Uczestnicy rynku i eksperci emerytalni raczej nie widzą szans na nagły skok popularności i wartości aktywów PPK, spodziewają się jednak ich dalszego systematycznego wzrostu. Wedle prognoz Polskiego Funduszu Rozwoju sprzed ponad roku, aktywa zgromadzone w PPK i PPE powinny w tej dekadzie przekroczyć 100-120 mld zł.

