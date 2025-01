Polacy czynią również finansowe postanowienia. Najczęściej jedno

Badanie przeprowadzone na zlecenie ANG Odpowiedzialne Finanse, firmy pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego dowodzi, że 59 proc. Polek i 52 proc. Polaków ma finansowe postanowienia noworoczne. Najczęściej chcemy ograniczyć wydatki. Takie plany ma jedna czwarta respondentów (26 proc.), podczas gdy co piąty z nas chce zacząć regularnie oszczędzać lub zwiększyć kwotę, którą regularnie odkłada (19 proc.). 16 proc. ankietowanych przyznaje, że ich postanowieniem na 2025 roku jest podjęcie starań o zwiększenie zarobków. Rzadziej planujemy inwestowanie czy zwiększenie kwoty, którą chcemy przeznaczyć inwestycje (np. akcje, obligacje, inne produkty inwestycyjne) – 9 proc. Nieliczni uczestnicy badania planują szybciej spłacić kredyt lub pożyczkę bądź kredyt hipoteczny.

– Częściej ograniczyć wydatki chcą kobiety (28 proc.) niż mężczyźni (23 proc.). Co istotne, część postanowień dotyczy długu. 7 proc. osób chciałaby szybciej spłacić kredyt lub pożyczkę, a 3 proc. postanowiła szybciej spłacić kredyt hipoteczny – komentuje Natalia Ciecióra, Menedżerka Działu Marketingu w ANG Odpowiedzialne Finanse, firmy pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego.

Kto planuje ciąć wydatki?

Twórcy badania zwracają uwagę, że zachodzi prawidłowość – im większe miasto, tym większa chęć cięcia wydatków. Co czwarta osoba na wsi planuje ograniczenia w ponoszonych kosztach. Liczba ta systematycznie się zwiększa wraz z wielkością ośrodków miejskich, z których pochodzą respondenci. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców o zmniejszeniu wydatków myśli nawet 30 proc.

Różnice w podejściu do oszczędzania widać pomiędzy rodzicami i osobami bezdzietnymi. W tym roku oszczędzać planuje 22 proc. osób nie posiadających potomstwa i 18 proc. osób będących rodzicami. Wśród tych ostatnich, są to najczęściej rodzice dzieci w wieku od 2 do 5 lat (34 proc.).

Znacznie większe rozbieżności są w przypadku postanowień dotyczących inwestycji. Zaledwie 6 proc. spośród tych, którzy planują zakup akcji, obligacji i innych tego typu produktów, ma dzieci. Za to wśród osób bez potomstwa takie plany ma 13 proc. respondentów, czyli dwa razy więcej.

Badanie Finanse a Święta zostało zrealizowane przez firmę badawczą Maison&Partners, metodą CAWI w grudniu 2024 r. na reprezentatywnej próbie 1080 Polek i Polaków, na zlecenie ANG Odpowiedzialne Finanse.

