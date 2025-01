Nawet 2500 zł na ucznia. Ruszył nowy program

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o uruchomieniu programu "Indywidualne Konta Rozwojowe Junior". Skorzystać z niego mogą uczniowie klas 5–8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych pochodzący z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci i młodzież korzystające z programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz z pieczy zastępczej. IKR Junior – jak podkreśla ministerstwo – sfinansuje im zajęcia pozaszkolne, pomoże rozwijać talenty, budować pewność siebie i otwierać nowe możliwości na przyszłość.

– IKR Junior to przełomowa inicjatywa, która nie tylko likwiduje bariery finansowe w dostępie do edukacji, ale także buduje w dzieciach z trudniejszych środowisk nawyk ciągłego uczenia się i odpowiedzialność za własny rozwój. Wierzymy, że ten projekt stanie się punktem zwrotnym w życiu tysięcy młodych ludzi, otwierając przed nimi nowe perspektywy edukacyjne i zawodowe – podkreśla Monika Sikora, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Kto może otrzymać 2500 zł?

Z szacunków resortu wynika, że co najmniej 6 tysięcy uczniów zyska dofinansowanie aż do 15 tys. zł w ciągu trzech lat, co pozwoli im „uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, rozwijać zainteresowania i budować kompetencje społeczne".

Każdy uczeń biorący udział w projekcie będzie mógł wybrać dowolne zajęcia w interesującej go tematyce, indywidualne lub grupowe, organizowane przez placówki lub instytucje oferujące zajęcia dla dzieci i młodzieży. Możliwe będzie finansowanie zajęć zarówno o tematyce związanej z poszerzaniem wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów szkolnych, jak i rozwijaniem zdolności i zainteresowań sportowych, plastycznych i innych.

Pierwsza faza projektu trwać będzie od stycznia do czerwca br. Obejmie 100 uczniów i uczennic z województwa podkarpackiego i lubelskiego. W naborze pilotażowym uczniowie mogą liczyć na wsparcie do 2500 zł brutto do wykorzystania na jeden semestr.

Nabór wniosków trwa od 2 do 17 stycznia 2025 r.

Rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie, szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze będą mogli zgłaszać wnioski, korzystając z dwóch dostępnych ścieżek aplikacji:

Indywidualna – składana przez rodziców, opiekunów lub samych uczniów,

Instytucjonalna – realizowana przez szkoły i inne placówki.

