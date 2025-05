O to Polacy mają pretensje do pracodawców. „Wystarcza sygnał"

We wrześniu ubiegłego roku do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej trafiła petycja z prośbą o wprowadzenie obowiązku udzielania osobom kandydującym do pracy informacji zwrotnej na temat ich aplikacji. Została ona jednak rozpatrzona negatywnie (resort zapowiedział, że zwróci uwagę na tę kwestię podczas rozmów z organizacjami zrzeszającymi pracodawców). Decyzja ta rozmija się z oczekiwaniami polskich pracowników.

Polacy oczekują feedbacku

Jak pokazuje badanie przeprowadzone na potrzeby raportu raportu „Sprawiedliwość w pracy” No Fluff Jobs, niemal trzy czwarte (73 proc.) aktywnych zawodowo Polaków uważa, że informowanie przez pracodawcę o statusie kandydata lub kandydatki w procesie rekrutacji (np. o zapoznaniu się z CV, odrzuceniu kandydatury czy przejściu do kolejnego etapu) powinno być obowiązkowe. Nie zgadza się z tym jedynie 9 proc. respondentów, a 18 proc. nie ma zdania na ten temat.

Z badania wynika, że popracie dla feedbacku spada wraz z wiekiem. W najmłodszej grupie wiekowej (18-24 lata) oczekuje go aż 75 proc. badanych, podobnie jak w grupach wiekowych 25-34 i 35-44 lata. W najstarszej grupie (55-64 lata) odsetek ten jest jednak nieoc niższy i wynosi 70 proc.

– Im więcej kandydujących na rynku, tym więcej komentarzy na temat feedbacku, którego nie ma. Pracodawcy nierzadko mają do przejrzenia kilkadziesiąt lub nawet kilkaset zgłoszeń na jedno stanowisko, więc odpisanie wszystkim graniczy często z cudem. Czasami jednak szukającym pracy wystarcza sygnał, że nie są dalej w procesie, lub że potrwa on jeszcze chwilę – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Z raportu No Fluff Jobs „Tak mnie rekrutuj. Candidate experience w IT, czyli doświadczenia kandydatów i kandydatek IT” wynika, że niespełna 4 proc. respondentów zawsze otrzymywało informację zwrotną po rozmowach rekrutacyjnych. Co piąty badany (19 proc.) dostawał feedback często, a 33,6 proc. – rzadko. Twórcy raportu zwracają uwagę, że najbardziej poszkodowane pod tym względem są osoby początkujące, aplikujące na stanowiska juniorskie. Aż 42,7 proc. z nich rzadko dostaje informację zwrotną na temat swojej aplikacji.

Czytaj też:

Rozmawiają z wanny, uśmiercają babcie. Tak Polacy ubiegają się o pracęCzytaj też:

Jak Polacy kłamią w CV? Najczęściej „ubarwiamy" dwie rzeczy