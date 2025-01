Rodzice czekają na świadczenie. Ministra odniosła się do opóźnień

Pod koniec ubiegłego tygodnia serwis Money.pl informował o opóźnieniach w wypłatach środków w ramach programu „Aktywny Rodzic", znanym również jako „babciowe". Wbrew zapowiedziom część rodziców nie otrzymało pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które miały zostać wypłacone do końca grudnia zeszłego roku.

Wiceministra o opóźnieniach w „babciowym"

Do opóźnień tych odniosła się w Sejmie wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. – Od momentu startu programu do dnia 7 stycznia złożono łącznie 461 233 wnioski na 469 379 dzieci. Od startu programu do końca grudnia 2024 roku rozpatrzono ponad 80 proc. wniosków złożonych w tym okresie, mimo że w październiku doszło do spiętrzenia napływu wniosków – powiedziała wiceszefowa resortu rodziny, podkreślając, że trwają postępowania wyjaśniające, a ZUS musi zweryfikować wiele informacji.

Sam ZUS tłumaczy, że zdarzają się braki w dokumentacji, które wymagają dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Dochodzi np. do sytuacji, że wnioskodawca wpisał nieprawidłowe dane żłobka, do którego uczęszcza jego dziecko, bądź żłobek nie wprowadził do rejestru danych rodzica. Bywa również tak, że dane w dostępnych rejestrach nie są wystarczające, by stwierdzić, że dana osoba jest rodzicem dziecka i konieczne jest uzyskanie dodatkowego dokumentu od wnioskodawcy. Zdarzają się również sytuacje, że oboje rodziców złożyło wniosek na to samo dziecko, co powoduje konieczność ustalenia, który z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem.

ZUS zwraca również uwagę na fakt, że niektórzy rodzice złożyli wniosek o dwa różne świadczenia z programu „Aktywny Rodzic". Przypomnijmy, że rodzice dzieci od 12. do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

