Podwyżka kwoty wolnej tajną bronią Trzaskowskiego? Sensacyjne ustalenia

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z dotychczasowych 30 tys. zł do 60 tys. zł było jedną z najważniejszych przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej. Do tej pory nie została ona zrealizowana, co budzi niezadowolenie opini publicznej. Dowodzi tego przeprowadzony przed rokiem sondaż SW Research dla "Wprost". Wynika z niego, że podniesienie kwoty wolnej od podatku było tą niezrealizowaną obietnicą partii rządzącej, której Polacy najbardziej żałują (38 proc. wskazań, na kolejnych miejscach znalazły się legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży i zmiany w tzw. podatku Belki – odpowiednio 22,7 proc. i 21,6 proc.).

Trzaskowski przyspieszy podwyżkę kwoty wolnej od podatku?

Tymczasem jak wynika z ustaleń Money.pl między pierwszą a drugą tura wyborów prezydenckich kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski może ogłosić, jaki jest plan na podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.

Politycy Koalicji Obywatelskiej przyznają w rozmowie z portalem, że trwają poszukiwania „dużych" tematów do ogrania przed drugą turą i że jeden z wariantów dotyczy właśnie kwoty wolnej. – Ostateczna decyzja nie zapadła, ale taki wariant wchodzi w grę. Różne kwestie są w trakcie badań – mówi rozmówca portalu.

Sprawę ostrożnie komentują sztabowcy Trzaskowskiego. – Można usłyszeć o takim wariancie, ale to nic pewnego. Na pewno Rafał chciałby to ogłosić, bo to rzecz, która w kampanii najbardziej obciąża rząd. To też ukłon w stronę wyborców Mentzena – mówi jeden ze sztabowców kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Inny ze sztabowców twierdzi, że nie słyszał, by na samych sztabach ten temat był dyskutowany, choć jak zaznacza, nie oznacza to, że sprawa nie jest „analizowana na innych szczeblach".

Zmiany jeszcze w tej kadencji?

O podwyżce kwoty wolnej od podatku mówił w zeszłym tygodniu minister finansów Andrzej Domański. – Oczywiście ten postulat dotyczący podniesienia kwoty wolnej zostanie zrealizowany. Ten plan, on oczywiście jest planem złożonym, będzie przedstawiony wcześniej panu premierowi – powiedział w wywiadzie dla „Sygnałów dnia" radiowej Jedynki szef resortu finansów.

We wcześniejszych wypowiedziach Domański wskazywał, że podniesienie kwoty wolnej nastąpi jeszcze w tej kadencji Sejmu, czyli najpóźniej w 2027 roku.

Aktualna kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł i jest efektem Polskiego Ładu wprowadzonego przez rząd PiS. Osoby zarabiające rocznie taką kwotę w ogóle nie płacą PIT. Zarobki powyżej 30 tys. zł i do poziomu 120 tys. zł (próg podatkowy) opodatkowane są stawką 12 proc. Natomiast nadwyżka dochodów powyżej wspomnianych 120 tys. zł objęta jest 32-proc. podatkiem.

