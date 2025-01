Tego możemy pozazdrościć Niemcom. W tym roku zbliżą się do rekordowej kwoty

Jak zauważa serwis dw.com dynamicznie rozwijające się rynki akcji sprawiły, że w minionym roku wielu Niemców pomnożyło swój kapitał. Nasi sąsiedzi oszczędzają ponadprzeciętną ilość pieniędzy, lokując je m.in. właśnie w akcje. W 2024 roku ich wartość wzrosła o niemal 200 miliardów euro.

Oszczędności Niemców robią wrażenie

Jak szacuje Niemiecki Bank Centralny (DZ) z Frankfurtu nad Menem, w 2024 roku niemieckie aktywa osiągnęły wartość 9,3 biliona euro, co oznacza wzrost o prawie 6 proc. w stosunku do poprzedniego roku. – Nawet jeśli w 2025 roku poziomy cen na rynkach akcji będą rosły wolniej, wzrost gospodarczy będzie wolniejszy, a stopa oszczędności prywatnych nieco niższa, perspektywy dla aktywów pozostaną ogólnie dobre – przewiduje cytowany przez serwis ekonomista DZ Bank Michael Stappel.

Ekspert prognozuje, że w tym roku prywatne aktywa finansowe mogą wzrosnąć o 4 proc. do 9,8 biliona euro. Stappel zakłada, że stopa oszczędności w całym kraju była w minionym roku na poziomie 11,5 proc. (z wyliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym półroczu 2024 r. było to 11,1 proc.).

Stopa oszczędności w Niemczech osiągnęła rekordowe poziomy w latach 2020-2021, gdy szalała pandemia. Zbliżała się ona wówczas nawet do 16 proc. Choć w 2023 roku nastąpił spadek do 10,4 proc., to Niemcy i tak plasowały się w czołówce, ustępując jedynie Szwajcarii i Holandii (odpowiednio 19,4 proc. i 12,7 proc.).

Z przytoczonych przez dw.com danych DZ Banku wynika, że ok. 9,4 proc. prywatnych aktywów finansowych jest bezpośrednio inwestowanych w akcje. W ostatnim czasie – w związku z końcem ery zerowych i ujemnych stóp procentowych – opłacalne stały się też niektóre depozyty terminowe. W 2024 roku dochody odsetkowe gospodarstw domowych z depozytów bankowych wzrosły do ok. 30 mld euro.

