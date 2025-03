Dodatkowe pieniądze dla milionów Polaków. Sprawdź, czy masz szansę na przelew

Do 15 kwietnia uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) otrzymają roczną dopłatę w wysokości 240 zł. Program, który działa od 2019 roku, wspiera długoterminowe oszczędzanie na emeryturę, zapewniając wpłaty ze strony pracownika, pracodawcy oraz państwa. W ciągu pięciu lat budżet państwa przeznaczył na ten cel 1,5 miliarda złotych.

Kto dostanie roczną dopłatę do PPK?

Dopłata od państwa w wysokości 240 zł trafi na konta oszczędzających do 15 kwietnia. Warunkiem otrzymania środków jest zgromadzenie co najmniej 890,82 zł na rachunku PPK w poprzednim roku. Osoby, które korzystają z obniżonej składki podstawowej, muszą mieć na koncie minimum 222,71 zł.

Aktualny stan konta można sprawdzić w serwisie MojePPK, który umożliwia podgląd zgromadzonych środków i naliczonych dopłat. Program sukcesywnie zyskuje na popularności – do końca 2024 roku liczba uczestników przekroczyła 3,7 miliona osób.

Czy można wcześniej wypłacić środki z PPK?

PPK to program dobrowolny, a oszczędzający mogą zrezygnować z niego w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wcześniejsze wypłacenie środków przed ukończeniem 60. roku życia wiąże się z pewnymi konsekwencjami:

Oszczędzający odzyska swoje wpłaty oraz 70 proc. środków wpłaconych przez pracodawcę.

środków wpłaconych przez pracodawcę. 30 proc. środków od pracodawcy zostanie przekazane do ZUS.

środków od pracodawcy zostanie przekazane do ZUS. Dopłaty państwowe zostaną utracone.

Od zysków zostanie potrącony 19-procentowy podatek Belki.

Ile można zarobić na oszczędzaniu w PPK?

Polski Fundusz Rozwoju opublikował statystyki dotyczące zysków z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Osoby, które uczestniczą w programie od jego startu w 2019 roku, mogą liczyć na wzrost zgromadzonych środków nawet o ponad 100 proc..

Łączna kwota zgromadzona w PPK przez Polaków przekroczyła już 30 miliardów złotych. Wyliczenia pokazują, że osoba, która zaczęła odkładać w grudniu 2019 r., mogła osiągnąć zysk od 126 do 158 proc. przy założeniu, że jej wynagrodzenie brutto wynosiło 5300 zł do końca 2023 r., a od stycznia 2024 r. wzrosło do 7 tys. zł brutto.

PPK – szansa na dodatkowe oszczędności na emeryturę

Pracownicze Plany Kapitałowe to jedno z narzędzi, które pozwala na systematyczne oszczędzanie na przyszłość. Państwowe dopłaty, wpłaty od pracodawcy oraz wypracowane zyski sprawiają, że program cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Warto pamiętać, że rezygnacja z PPK oznacza utratę części zgromadzonych środków. Dlatego osoby planujące wycofanie pieniędzy powinny dokładnie przeanalizować korzyści i ewentualne konsekwencje podatkowe.

