Przejęcie dekady? Jeden z największych banków w Polsce trafi w ręce Austriaków

Erste Group zainwestuje 7 miliardów euro w przejęcie kontroli nad Santander Bank Polska i jego towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Austriacy staną się tym samym największym akcjonariuszem banku – informuje serwis Money.pl

„Erste Group ogłosiło zakup 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska S.A. oraz 50 proc. udziałów w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od hiszpańskiego Banco Santander. Łączna wartość transakcji to 7 miliardów euro, z czego 6,8 mld euro przypada na bank, a 0,2 mld euro na TFI” – pisze Money.pl.

Przejęcie Santander Bank Polska wzmocni pozycję Erste

Jak informuje serwis, dzięki tej transakcji Erste znacząco zwiększy swoją obecność w Europie Środkowo-Wschodniej. Portfel kredytowy grupy wzrośnie z 94 do 131 miliardów euro, a baza klientów powiększy się o około 6 milionów osób – do łącznie 23 milionów. Santander Bank Polska dysponuje obecnie ponad 67 miliardami euro aktywów, 50 miliardami euro depozytów i generuje roczny zysk netto na poziomie 1,7 miliarda euro. Transakcja zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych Erste Group, m.in. przez rezygnację z ogłoszonego wcześniej skupu akcji własnych o wartości 700 mln euro i czasowe ograniczenie wypłaty dywidendy do maks. 10 proc. zysku za 2025 rok.

Przejęcie Santander – zgody regulatorów i strategiczne partnerstwo

Finalizacja przejęcia planowana jest na koniec 2025 roku i uzależniona od zgód odpowiednich instytucji nadzorczych, w tym KNF i Komisji Europejskiej. Dodatkowym warunkiem jest przejęcie przez Banco Santander 100 proc. udziałów w Santander Consumer Bank. Równocześnie ogłoszono strategiczne partnerstwo pomiędzy Erste Group a Santander Group, które ma wzmocnić współpracę w obszarach bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej oraz usług płatniczych na rynkach obu instytucji.

