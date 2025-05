Kultowe polskie hotele znikają z rynku. To efekt transformacji

„Polska spółka hotelarska Orbis po ponad 100 latach działalności zmieniła swoją nazwę na Essendi – wynika z informacji przekazanych przez firmę. Zmiana ta jest efektem decyzji właściciela, grupy AccorInvest, która dąży do ujednolicenia swojej działalności” – informuje portal dlahandlu.pl.

Z informacji przekazanych przez serwis wynika, że zmiana ta wpisuje się w szerszy proces transformacji zapoczątkowany już w 2020 roku, kiedy to Orbis został przejęty przez AccorInvest.

„Zmiana tożsamości to ukoronowanie naszej transformacji i otwarcie nowego rozdziału w historii grupy. Dzięki zaangażowaniu naszych zespołów osiągnęliśmy konkretne rezultaty: umocniliśmy naszą pozycję lidera w Europie, zoptymalizowaliśmy nasz portfel, zwiększyliśmy rentowność i ustabilizowaliśmy sytuację finansową” – podkreślił cytowany w komunikacie Essendi prezes zarządu firmy Gilles Clavié.

Ambitne plany „nowego” Orbisu

Jak czytamy, celem rebrandingu jest „umocnienie pozycji lidera w Europie oraz wzmocnienie efektywności działania” – podała, cytowana przez serwis dlahandlu.pl. Essendi.

Spółka informuje, że od 2020 roku konsekwentnie koncentruje się na najbardziej rentownych aktywach w Europie, przede wszystkim w segmencie hoteli ekonomicznych i średniego standardu. W ramach dynamicznego zarządzania portfelem prowadzone są przejęcia, renowacje, sprzedaże oraz zamiany nieruchomości. Na koniec 2024 roku wartość portfela hoteli grupy Essendi oszacowano na 7,8 miliarda euro, a przychody wzrosły do 4 miliardów euro, co oznacza wzrost o 3,1 proc. rok do roku. Spółka podkreśla również, że transformacja biznesowa obejmuje silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Plan ESG zakłada m.in. redukcję emisji CO2 o połowę do 2030 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz posiadanie w portfelu wyłącznie hoteli z certyfikatem Green Key.

Ponad 100 lat Orbisu przechodzi do historii

Historia spółki Orbis sięga 1920 roku, kiedy to we Lwowie powstało Polskie Biuro Podróży „Orbis” – inicjatywa grupy bankierów, polityków i prawników, mająca na celu stworzenie nowoczesnego biura podróży dla obywateli odrodzonej Polski. Już w 1928 roku firma uzyskała status narodowego biura podróży, a w 1933 przeniosła siedzibę do Warszawy, rozwijając dynamicznie działalność turystyczną i hotelarską. II wojna światowa przerwała rozwój Orbisu, jednak po wojnie przedsiębiorstwo zostało reaktywowane jako państwowe i wkrótce zyskało monopol na obsługę ruchu turystycznego z zagranicy. Lata 60. i 70. to okres intensywnej rozbudowy bazy hotelowej i transportowej – w 1980 Orbis posiadał 60 proc. wszystkich pokoi hotelowych w Polsce. W 1991 roku firma została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, rozpoczynając nowy etap swojej działalności na rynku komercyjnym. W 2020 roku marka została nabyta przez AccorInvest. Obecnie Essendi posiada 576 hoteli w 24 krajach. W skład firmy wchodzą marki takie jak ibis, Novotel czy Mercure. Essendi zatrudnia około 20 tys. pracowników.

