W Empiku przeżywają prawdziwe oblężenie. Powód jest jeden

Grudzień to czas magii, rodzinnych spotkań i oczywiście poszukiwania idealnych prezentów. Jednym z najpopularniejszych sklepów typowo prezentowych w Polsce jest Empik. Ostatni miesiąc w roku oznacza tłumy klientów w praktycznie każdym sklepie tej sieci, jak i multum zamówień internetowych. Zanim przyjdzie Boże Narodzenie, mamy oczywiście Mikołajki, czyli pierwszy prezentowy dzień w grudniu. Postanowiliśmy przyjrzeć się promocjom, jakie Empik oferuje tuż przed 6 grudnia.

W Empiku co roku starają się odpowiednio trafić w gusta swoich klientów. W tym roku oferta mikołajkowa jest naprawdę bogata. Bez względu na to, czy szukasz drobnych upominków, bestsellerowych książek, gier planszowych czy kreatywnych zestawów dla najmłodszych, to z pewnością znajdziesz odpowiedni produkt.

Oferta Empiku na Mikołajki. Co w niej?

Przyjrzeliśmy się ofercie na stronie empik.com, skupiając się przede wszystkim na dedykowanym Mikołajkom promocjach, bo to one najbardziej przyciągają klientów. Dzięki Dyrektywie Omnibus sklepy są zobligowane do publikowania informacji o najniższej cenie produktu z ostatnich 30 dni. W związku z tym, nie mamy już do czynienia ze sztucznym zawyżaniem cen, by później oferować klientom pozorne promocje. Aktualnie jest pod tym kątem zdecydowanie bardziej transparentnie. Wybraliśmy, naszym zdaniem, kilka ciekawych produktów z różnych kategorii, w atrakcyjnych cenach. Lista poniżej: