Inwestycyjna wolta Orlenu. Azoty zostają bez kupca

Orlen nie przejmie akcji spółki GA Polyolefins, która odpowiada za realizację projektu Polimery Police – tak wynika z najnowszego komunikatu Grupy Azoty. Mimo braku zainteresowania zakupem, koncern paliwowy zadeklarował chęć kontynuowania rozmów w celu wypracowania innej formy współpracy.

Stanowisko Orlenu

W dniu 14 lipca 2025 roku Grupa Azoty podpisała z kluczowymi partnerami projektu Polimery Police kolejny aneks do Umowy o Współpracę i Stabilizację z 19 grudnia 2024 roku. Termin jej obowiązywania przedłużono do 31 lipca 2025 roku. Tego samego dnia przedłużono również porozumienie z 16 stycznia 2025 roku, zawarte pomiędzy Grupą Azoty, jej spółkami zależnymi GA Police i GA Polyolefins, a Orlenem – również do końca lipca.

W ramach trwających rozmów, Orlen oficjalnie poinformował, że nie planuje nabycia ani całego pakietu akcji, ani ich części w GA Polyolefins. Jednocześnie zaznaczył, że nie wyklucza dalszej współpracy i otwarty jest na inne możliwości zaangażowania w projekt.

Dalsza współpraca

– Zgodnie z przekazanymi deklaracjami, Orlen pozostaje gotowy do kontynuacji dialogu i poszukiwania sposobu zagospodarowania aktywów GA Polyolefins – poinformował Andrzej Skolmowski, prezes Grupy Azoty. Jak dodał, wszystkie strony wyraziły chęć dalszej współpracy i uzgodnienia korzystnej formuły partnerstwa, która nie będzie obejmować bezpośredniego nabycia akcji spółki celowej.

GA Polyolefins to spółka zależna Grupy Azoty, utworzona do realizacji strategicznej inwestycji w Policach. Projekt Polimery Police stanowi jeden z największych tego typu kompleksów chemicznych w regionie. Grupa Azoty pozostaje jednym z czołowych producentów w Europie w sektorze nawozowo-chemicznym – zajmuje drugie miejsce wśród wytwórców nawozów azotowych i wieloskładnikowych w UE. Oprócz tego działa również w obszarze produkcji melaminy, poliamidu, alkoholi OXO, plastyfikatorów i bieli tytanowej.

