Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 15 grudnia?

W okresie przedświątecznym wiele osób korzysta z okazji, aby zrobić zakupy na ostatnią chwilę, przygotować się do świąt Bożego Narodzenia i zaopatrzyć w prezenty dla bliskich. Dowiedz się, jakie sklepy będą dziś otwarte oraz jak zaplanować zakupy, aby uniknąć tłumów.

Czy dziś jest niedziela handlowa?

Otóż tak. Miłośnicy niedzielnych zakupów mogą dziś świętować. 15 grudnia to niedziela handlowa. W Polsce obowiązują przepisy ograniczające handel w niedziele, jednak w grudniu, ze względu na przygotowania do świąt, te ograniczenia nie są tak restrykcyjne. W 2024 r. w grudniu przewidziano dwie niedziele handlowe:

15 grudnia 2024,

22 grudnia 2024.

Czytaj też:

Wiemy, co szykują w Netto przed świętami. Prawdziwa gratka dla klientów

Oznacza to, że tego dnia większość sklepów, galerii handlowych i supermarketów będzie otwarta.

Jakie sklepy będą otwarte 15 grudnia?

W niedzielę handlową 15 grudnia otwarte będą:

Supermarkety i hipermarkety, takie jak Biedronka, Lidl, Auchan, Dino, Netto, Kaufland, Carrefour

Galerie handlowe, gdzie można zrobić zakupy w sklepach odzieżowych, z elektroniką czy kosmetykami.

Sklepy spożywcze i lokale usługowe.

Drogerie, takie jak Rossmann, Hebe czy Natura.

Sklepy z artykułami świątecznymi, które w grudniu cieszą się szczególnym zainteresowaniem.

Niektóre małe sklepy i lokalne punkty mogą być zamknięte, dlatego warto sprawdzić godziny otwarcia przed wybraniem się na zakupy.

Czytaj też:

Kaufland zaskoczył przed świętami! Wiemy, na co polują klienci

Jak zaplanować zakupy na niedzielę handlową?

Aby maksymalnie wykorzystać niedzielę handlową 15 grudnia 2024, warto:

Zrobić listę zakupów – przygotuj listę potrzebnych produktów, aby zakupy przebiegły sprawnie. Wybrać odpowiednią godzinę – unikaj godzin szczytu, takich jak południe, aby uniknąć tłumów w sklepach. Korzystać z promocji – w okresie przedświątecznym wiele sklepów oferuje atrakcyjne rabaty i wyprzedaże. Sprawdzić godziny otwarcia – niektóre sklepy mogą działać w zmienionych godzinach.

Dlaczego niedziela handlowa 15 grudnia jest ważna?

Grudzień to czas intensywnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Niedziela handlowa 15 grudnia to doskonała okazja, aby:

Zaopatrzyć się w dekoracje świąteczne.

Kupić prezenty dla rodziny i przyjaciół.

Zrobić większe zakupy spożywcze przed Bożym Narodzeniem.

Dzięki otwartym sklepom można zaoszczędzić czas i uniknąć stresu związanego z zakupami na ostatnią chwilę.

Przypominamy, ostatnia niedziela przed świętami, czyli 22 grudnia, również będzie handlową.