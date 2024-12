Kaufland zaskoczył przed świętami! Wiemy, na co polują klienci

Na początku grudnia 2024 r. Kaufland świętował swój jubileusz. Sieć handlowa otworzyła sklep nr 250 na terenie Polski. Aktualnie we wszystkich sklepach tej sieci obserwujemy prawdziwe tłumy klientów. Trudno się dziwić, bowiem jesteśmy w środku przedświątecznej gorączki zakupów. Markety Kaufland zwykle wyróżniają się gabarytami (są większe niż typowe dyskonty), dlatego po większe zakupy spora część Polaków postanawia przyjechać właśnie tam. Niektórzy specjalnie biorą wolne i przyjeżdżają do marketów całymi rodzinami, by móc zrobić jak największe zakupy. Co prawda parkingi przed sklepami Kaufland zwykle są naprawdę duże, to tym razem w wielu miejscach naprawdę ciężko o miejsce do parkowania. Nie każdy ma to szczęście, żeby zaparkować swój pojazd blisko wejścia głównego. Niektórzy, by pokonać drogę od auta do drzwi wejściowych muszą pokonać pieszo nawet kilkaset metrów. Wszystko dlatego, że Kaufland wystartował właśnie z nową ofertą, dedykowaną w głównej mierze świętom Bożego Narodzenia.

Kaufland przygotował coś więcej niż tylko ofertę – to miejsce, w którym każdy klient znajdzie inspirację na idealne święta. Promocje, które trwają właśnie teraz, są jednymi z najbardziej wyczekiwanych w roku. Pełne kosze zakupowe to nie tylko wynik korzystnych cen, ale również umiejętnego wyczucia potrzeb klientów. Postanowiliśmy przyjrzeć się dokładnie nowej ofercie.

Kaufland. Oferta na święta. Co w niej?

Wybraliśmy, naszym zdaniem, kilka ciekawych produktów w atrakcyjnej cenie.

Karp patroszony – 1.99 zł za 100 g (cena regularna 2.99 zł)

Chleb litewski 500 g – 3.99 zł (cena regularna 4.99 zł)

Jodła kaukaska cięta wys. 150-180 cm – 89 zł (sprzedaż na parkingu przed wybranymi marketami przez zewnętrznych operatorów)

Pierogi z kapustą i grzybami – 0.99 zł za 100 g z kartą Kaufland Card (cena bez karty 1.89 zł)

Wawel Królewskie Mleczko 300 g – 11.99 zł (cena regularna 16.79 zł)

Pełna oferta poniżej: