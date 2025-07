Rosną oszczędności emerytalne Polaków. Ulubiony jeden sposób

Wartość środków zgromadzonych na kontach emerytalnych Polaków wyniosła w 2024 roku 307 mld zł. To o 8,7 proc. więcej niż w 2023 roku, kiedy kwota wynosiła 282,9 mld zł.

Sytuację emerytalną Polaków zbadali ekonomiści i analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) na podstawie danych z Komisji Nadzoru Finansowego.

Polacy polubili Pracownicze Plany Kapitałowe

Co zaskakujące, największym produktem emerytalnym w Polsce wciąż są Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Wartość zgromadzonych tam oszczędności to aż 213 mld zł. Jednocześnie ich udział procentowy w rynku emerytalnym systematycznie maleje: z 80,4 proc. w 2020 roku do 69,3 proc. w 2024 roku. Okazuje się, że OFE to jedyny instrument emerytalny z ujemnym saldem wpłat netto, czyli taki, w którym wypłaty przewyższają nowe składki, a wzrost wartości aktywów wynika wyłącznie z zysków z inwestycji.

„To efekt braku napływu nowych uczestników. Coraz więcej osób oszczędzających w OFE zbliża się do wieku emerytalnego, a ich środki są wypłacane z rynku kapitałowego i transferowane do ZUS na poczet przyszłej emerytury (tzw. „suwak OFE”)" – tłumaczą autorzy raportu PIE.

Największy przyrost dotyczył aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych: powiększyły się aż o 39 proc. – z 21,8 mld zł do 30,3 mld zł. W dwucyfrowym tempie wzrosły także aktywa zgromadzone na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (o 31,8 proc. do 2,9 mld zł), Indywidualnych Kontach Emerytalnych (o 25,1 proc. do 4,6 mld zł), oraz w Pracowniczych Planach Emerytalnych (o 14,7 proc. do 3,8 mld zł).

Rynek kapitałowy bardziej interesujący

Coraz więcej Polaków oszczędza na emeryturę na rynku kapitałowym. W 2024 roku łączna liczba kont emerytalnych wzrosła o 656 tysięcy. Największy przyrost dotyczył Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w którym przybyło 372 tys. uczestników, głównie w ramach automatycznego zapisu.

Kolejne pod względem popularności były konta IKE (169,5 tys.) oraz IKZE (109,1 tys.). Zapisy do OFE oraz do Pracowniczych Planów Emerytalnych były marginalne i łącznie wyniosły poniżej 5,5 tysiąca.

