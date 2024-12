W Dino zaszaleli przed świętami. Masa promocji

Okres przedświąteczny to tradycyjnie czas wzmożonego ruchu – tłumy w sklepach, długie kolejki, a parkingi wypełnione po brzegi. W Dino o tym wiedzą, a że docierają ze swoją ofertą do wielu miasteczek i wsi, gdzie nie mają konkurencji, to ich oferta cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Sklepy przygotowały się na ten czas, oferując nie tylko bogaty asortyment, ale także przemyślane promocje i szybką obsługę. Dzięki temu zakupy w Dino stają się bardziej efektywne i przyjemne.

Święta to też czas, kiedy domowy budżet jest pod szczególną presją. Dino wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, oferując promocje, które pozwalają zrealizować świąteczne plany bez nadwyrężania portfela. Dzięki szerokiemu wyborowi produktów w atrakcyjnych cenach, każdy może znaleźć coś dla siebie – od codziennych artykułów spożywczych po luksusowe dodatki na wyjątkowe okazje.

Czytaj też:

W Empiku przeżywają prawdziwe oblężenie. Powód jest jedenCzytaj też:

W Netto weszli w grudzień z kopyta. Dużo promocji na popularne produkty

Nowa oferta Dino. Co w niej?

Przejrzeliśmy uważnie całą nową gazetkę Dino, która obowiązuje od środy 11 grudnia. Do świąt już niespełna dwa tygodnie, więc zupełnie nie dziwimy się Polakom, którzy tłumnie odwiedzają sklepy tej będącej na absolutnej fali sieci handlowej. Warto zaznaczyć, że pod względem liczby sklepów Dino ustępuje jedynie Biedronce, a wyprzedzając m.in. Lidl, Netto czy Kaufland. Wybraliśmy, naszym zdaniem, kilka ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Skupiliśmy się głównie na produktach dedykowanych świętom.



Lampki choinkowe z obręczą 180 LED – 23.99 zł (cena regularna 39.99 zł)

Kurtyna gwiazdy 82 LED – 16.99 zł (cena regularna 24.99 zł)

Kapcie domowe ocieplane wysokie – 17.99 zł (cena regularna 24.99 zł)

Pierniczki ze stempelkiem metalowym Emix 350 g – 5.49 zł (cena regularna 6.99 zł)

Figurka Mikołaj 60 g 3+1 gratis (cena za 1 szt. bez promocji 1.99 zl)

Pełna oferta poniżej: