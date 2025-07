Tysiące seniorów dostało dwa przelewy. Teraz to się kończy

Od lipca renta wdowia trafiła do ponad 715 tys. osób. Świadczenia były realizowane niemal każdego dnia, a wiele osób otrzymało przelew dwukrotnie. Wynikało to ze szczególnego trybu wypłat, który zastosował ZUS, by jak najwięcej uprawnionych dostało pieniądze jeszcze przed końcem lipca.

Renta wdowia

Renta wdowia łączy dwa świadczenia – 100 proc. własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. świadczenia przysługującego zmarłemu małżonkowi. Taka konstrukcja oznaczała, że część świadczeniobiorców mogła pobrać środki z dwóch źródeł, np. ZUS i KRUS, co skutkowało podwójną wypłatą w jednym miesiącu. W lipcu było to możliwe dzięki specjalnym rozwiązaniom przyjętym przez ZUS.

Jak wyjaśnił Bartosz Gaca, dyrektor departamentu świadczeń emerytalno-rentowych w ZUS, celem było wypłacenie środków jak największej grupie osób, które złożyły wniosek do 30 czerwca. Dlatego w lipcu przekazywano pieniądze także poza standardowymi terminami.

Od sierpnia obowiązuje już jednolity tryb wypłat. Osoby, którym ustalono prawo do renty wdowiej, będą otrzymywać świadczenie zgodnie ze swoim ustalonym harmonogramem. ZUS wypłaca emerytury i renty sześć razy w miesiącu – 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Od tej reguły nie będzie już odstępstw.

Wypłaty renty wdowiej

Wypłaty poza standardowymi terminami będą dotyczyły wyłącznie tych, którzy wciąż czekają na przyznanie prawa do świadczenia. ZUS będzie nadal realizował takie wypłaty na bieżąco, niezależnie od kalendarza. Na koniec lipca liczba decyzji odmownych w sprawie renty wdowiej wyniosła 87,7 tys.

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że średnia kwota, jaką otrzymują osoby uprawnione do renty wdowiej, to 356,79 zł miesięcznie. Od 1 lipca do końca miesiąca wypłacono łącznie ponad 253 mln zł.

