Tusk usłyszał pytanie o podwyżkę emerytur. Seniorzy dostaną więcej?

Podczas sobotniego spotkania premiera Donalda Tuska z mieszkańcami Pabianic (woj. łódzkie) pojawiło się pytanie dotyczące waloryzacji rent i emerytur. Jeden z seniorów zaapelował do szefa rządu o to, aby "waloryzacja była większa", bo jeśli do tego nie dojdzie, to – jak przekonywał mężczyzna – Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory parlamentarne w 2027 roku.

Premier o waloryzacji rent i emerytur

Premier przypomniał, że jedną z pierwszych decyzji jego rządu było wprowadzenie drugiej waloryzacji rent i emerytur, w sytuacji, gdy inflacja będzie przekraczać 5 proc. Warto przypomnieć, że to m.in. od wysokości inflacji zależy wysokość waloryzacji świadczeń. W tym roku wyniosła ona 5,5 proc., podczas gdy w 2023 roku – gdy Polska zmagała się z rekordową inflacją – było to niespełna 15 proc.

– Ja będę oczywiście bardzo pamiętał o starszych osobach, tym bardziej że muszę z satysfakcją powiedzieć, że jak patrzymy na to, kto jak w Polsce głosuje, to po raz pierwszy od wielu, wielu lat, udało się odbudować zaufanie w kategorii 50+, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską czy Platformę – powiedział Tusk, cytowany przez Money.pl.

– Przewidujemy też dodatkowe środki nie tylko na waloryzację emerytur i rent, ale też na inne formy finansowego wsparcia państwa na pewien typ aktywności czy kwestie zdrowotne – dodał.

Znikoma waloryzacja w 2026 r?

Kolejna waloryzacja rent i emerytur zostanie przeprowadzona w marcu przyszłego roku. W ubiegłym tygodniu Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia określającego wysokość waloryzacji świadczeń w 2026 roku. Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt zakłada, że waloryzacja wyniesie tyle, co inflacja oraz wskaźnik 20 proc. realnego wzrostu płac za 2025 rok. W efekcie będziemy mieli do czynienia z waloryzacją na najniższym możliwym poziomie – 4,9 proc. To oznacza, że minimalna emerytura wzrośnie z dotychczasowych 1878,91 zł do 1970,98 zł brutto, czyli o ponad 80 zł. Taka będzie również wysokość 13. emerytury i wyjściowa kwota tzw. „czternastki".

