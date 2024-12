Wiemy, co szykują w Netto przed świętami. Prawdziwa gratka dla klientów

Przygotowano zarówno klasyczne świąteczne produkty w atrakcyjnych cenach, jak i kilka niespodzianek, które zaskoczą nawet najbardziej wymagających klientów.

Największą niespodzianką w ofercie Netto na ostatni tydzień przed świętami są liczne promocje na produkty pierwszej potrzeby, które przydadzą się podczas świątecznych przygotowań. Gazetka pełna jest obniżek na artykuły spożywcze – od wędlin i serów, po słodycze i wypieki. Co dokładnie znajdziemy? Detale warto sprawdzić w gazetce, ale jedno jest pewne – Netto chce pomóc klientom przygotować święta w atrakcyjnej cenie.

Nowa oferta Netto. Co w niej?

Przejrzeliśmy całą ofertę. Wyszczególniliśmy kilka, naszym zdaniem, ciekawych produktów w atrakcyjnej cenie.

Schab wieprzowy bez kości Mega Paka Sztuka Mięsa – 14.99 zł za 1 kg (cena regularna 22.99 zł)

Mandarynka Pitufo 2.3 kg opakowanie – 15.99 zł (cena regularna 20.99 zł)

Woda źródlana Żywiec Zdrój 4+2 gratis

Budyń Dr Oetker 2+1 gratis

Krem uniwersalny Nivea 400 ml – 24.99 zł (cena regularna 31.99 zł)

Dezodoranty i antyperspiranty Rexona – drugi tańszy produkt 50 proc. taniej

Zestaw prezentowy Psi Patrol – 25 zł (cena regularna 30 zł)

Pełna oferta poniżej:

Netto w Polsce. Ile jest sklepów?

Netto działa na polskim rynku od 1995 r. Pierwszy sklep otwarto w Szczecinie. Od tego czasu sieć dynamicznie się rozwijała, osiągając liczbę ponad 660 placówek na terenie całego kraju. W 2020 r. Grupa Salling, właściciel Netto, przejęła ponad 300 sklepów Tesco, co znacząco przyspieszyło ekspansję sieci w Polsce.

Obecnie Netto kontynuuje rozwój, planując zwiększenie liczby sklepów do 1000 do końca 2028 r. Inwestycje obejmują również wdrożenie nowoczesnego konceptu Netto 4.0, mającego na celu poprawę komfortu zakupów i dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów.