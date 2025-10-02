Wtedy Polacy najczęściej kupują alkohol. Dane mogą zaskakiwać

Od kilku tygodni w Polsce trwa dyskusja dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Przeciwnicy tego rozwiązania podkreślają, że taki zakaz uderza w wolność klientów i oznaczać będzie duże straty dla przedsiębiorców. Z kolei zwolennicy pomysłu powołują się na dane pokazujące, że dzięki takim regulacjom spada liczba interwencji policyjnych, a także uda się odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe (SOR).

Jak często Polacy kupują alkohol nocą? Sprawdził to PanParagon analizując udział paragonów zawierających alkohol w całkowitej liczbie transakcji, z podziałem na dni tygodnia i godziny. Dane obejmują różne punkty sprzedaży (od dużych sieci handlowych i stacji benzynowych, po restauracje i bary).

W jakich godzinach kupujemy alkohol? Wcale nie w nocy

Z danych, które przytacza serwis dlahandlu.pl wynika, że zdecydowana większość zakupów alkoholowych dokonuje się między godziną 6.00 a 22.00. Między 6.00 a 9.00, udział paragonów z procentami utrzymuje się na poziomie 5-7 proc. Wartości te rosną wraz z upływem dnia, osiągając poziom 10-14 proc. w godzinach 14.00-18.00. Od 18.00 do 22.00 co szósty lub nawet co piąty paragon zawiera alkohol, a w godzinach 20.00-21.00 udział sięga 16,5% proc. W godzinach 22.00-6.00 ogólna aktywność zakupowa znacząco spada, choć tuż po 22.00 udział alkoholu jest jeszcze dość wysoki (wynosi niekiedy 18 proc.), co może sugerować, że wielu konsumentów dokonuje zakupów na ostatnią chwilę, przed zamknięciem większości sklepów.

– Po godzinie 22:00 ogólna liczba paragonów gwałtownie spada, dlatego wysoki procent udziału alkoholu w tym przedziale nie oznacza, że konsumenci kupują wtedy więcej alkoholu – wynika on raczej z faktu, że odbywa się znacznie mniej transakcji ogółem, a wśród nich częściej pojawia się alkohol – wyjaśnia cytowana przez portal Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

W kolejnych godzinach wskaźniki gwałtownie maleją – między 00.00 a 3.00 mamy udział na poziomie 5-9 proc., a między 3.00 a 5.00 zaledwie 3 proc.

Eksperci PanParagon sprawdzili również, jakie są różnice częstotliwości kupowania alkoholu przez Polaków z rozróżnieniem na dni tygodnia. Od poniedziałku do czwartku zakupy mają stosunkowo stabilny charakter – udział alkoholu w paragonach rośnie stopniowo w ciągu dnia i osiąga szczyt w godzinach wieczornych, oscylując wokół 15-18 proc. Z kolei w piątek wartości gwałtownie rosną przede wszystkim wieczorem, kiedy to nawet co piąty paragon zawiera alkohol. Sobota utrzymuje podobną dynamikę, ale wysoki poziom sprzedaży alkoholu widoczny jest już od godzin porannych, co świadczy o intensywnych przygotowaniach do spotkań i aktywności weekendowych. Wyróżnia się niedziela, kiedy to udział alkoholu na paragonach jest wysoki zarówno rano, jak i wieczorem.

