Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Zaskakujące dane

Od 2010 roku spożycie alkoholu w Polsce wzrosło o 10 proc., podczas gdy w większości krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w tym czasie spadło. 11,7 litra na osobę oznacza ni mniej ni więcej, tylko że do tej statystyki doliczono także niemowlęta i dzieci, którym przypisano statystyczne wypijanie 4,5 litra piwa lub 2,4 butelki wina tygodniowo. Wniosek? Żeby wykręcić taki wynik niektórzy Polacy piją znacznie więcej niż średnia!

OECD postuluje wprowadzenie w Polsce zakazu reklamy wszelkiego alkoholu oraz zakazu sponsoringu wydarzeń sportowych przez branżę alkoholową. Polacy chcą o wiele bardziej radykalnego kroku.

Nocna sprzedaż alkoholu na celowniku większości Polaków

62,8 proc. Polaków popiera pomysł nocnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w całym kraju – wynika z najnowszego sondażu SW Research dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest 20,7 proc. pytanych.

W największej grupie badanych 39,4 proc. Polaków wybrało opcję „zdecydowanie tak”, a 23,4 proc. „raczej tak”. Zadeklarowanych przeciwników tego pomysłu jest znacznie mniej: opcję „zdecydowanie nie” zaznaczyło zaledwie 9,7 proc. badanych, a „raczej nie” – 11 proc.

Okazało się także, że 16,5 proc. Polaków nie ma zdania w tej sprawie, co jest zadziwiające biorąc pod uwagę odczuwalne dla całego społeczeństwa skutki picia na umór: alkoholizm dotyka nawet 2 milionów Polaków, a mężczyźni zwykle piją trzy razy więcej niż kobiety.

Polacy wyraźnie chcą ograniczenia dostępności alkoholu

Społeczno-ekonomiczne koszty alkoholizmu Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku oszacowała aż na 93,3 mld zł. Akcyza ze sprzedaży trunków w badanym okresie przyniosła jedynie 13,4 mld zł do budżetu państwa. Rachunek jest więc oczywisty i rozwiązanie problemu również.

Na terenie Polski zakaz sprzedaży alkoholu nocą przyjęło już 176 gmin i miast, czyli około 7 proc. samorządów w Polsce. Najwięcej w województwach: mazowieckim (26), małopolskim (20) i wielkopolskim (20).

W 2025 roku zdecydował się na to Gdańsk, Szczecin, Słupsk i – w sezonie turystycznym – także Giżycko. Konin pochwalił się efektami zakazu: o ponad 69 proc. spadła liczba interwencji domowych podejmowanych przez policję. – Widać, że w nocy po godzinie 22:00 sytuacja jest spokojniejsza, szczególnie w rejonach, gdzie wcześniej gromadziły się osoby z łatwym dostępem do alkoholu. Zakaz ograniczył też picie wśród młodzieży – ocenił w rozmowie z PAP zastępca prezydenta Konina Witold Nowak.

Na tym tle bardzo blado wypada Warszawa, gdzie radni na ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą się nie zgodzili. Od 1 listopada ograniczenia wprowadzą tylko dwie dzielnice: Śródmieście i Praga Północ. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie być może będzie obowiązywał w całym mieście od 1 czerwca 2026 roku.

