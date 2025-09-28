Warszawa walczy o prohibicję, jesienne rewolucje w PO i co nakręca radykałów. Nowy „Wprost”

„Profilaktyką tego nie wygramy”. Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan, opowiada Elizie Olczyk o tym, dlaczego chciał wprowadzenia nocnej ciszy alkoholowej w swojej dzielnicy.

„Listopadowe rewolucje”. Na jesiennym kongresie PO ma dojść do rewolucji. Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący partii, ma stracić swoje stanowisko. Ale nie on jedyny – pisze Joanna Miziołek.

„Zakodowany radykalizm”. – Jak odczytać motywacje ukryte w cyfrowych kodach? Radykalizacja nie przebiega według prostego schematu – tłumaczy w wywiadzie Krystyny Romanowskiej prof. Magdalena Grzyb, kryminolożka.

„Nie przedyskutowaliśmy sprawy na czas”. – To z pewnością strata wizerunkowa dla koalicji, bo świadczy o braku komunikacji i przyjmowaniu rozwiązań ad hoc – przyznaje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Joanna Staniszkis z KO.

„Zdrowie ponad podziałami”. Posłanka Lewicy Joanna Wicha alarmuje w wywiadzie Piotra Barejki: – Mamy jedno z najbardziej rozpitych społeczeństw w Europie, to nie są żarty.

„Bilans prohibicji”. Piotr Barejka zapytał w miastach, które prohibicję wprowadziły, jak po tej decyzji zmieniły się statystyki. I czy samorządy cokolwiek straciły. Dane mówią same za siebie. W niektórych przypadkach spadki policyjnych interwencji sięgają nawet 70 proc., a zyski... wzrosły.

„Nerwy przed ofensywą”. Jarosław Kaczyński przed jesiennym kongresem programowym partii jeździ po Polsce z przekazem, że rząd Tuska szkodzi Polsce, a tymczasem Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro skaczą sobie do gardeł – analizuje Eliza Olczyk.

„Morawiecki wraca do łask”. Wewnątrz PiS-u zmiana rozkładu sił. Były premier jest znów rozpatrywany jako kandydat na przyszłego premiera, o ile PiS wygra wybory w 2027 r. Więcej w tekście Joanny Miziołek.

„Jestem, nasłuchuję”. – Zainteresowanie moją osobą pokazuje, że widać ludziom mnie brakuje. Być może z całą swoją europejską wiedzą wrócę do polskiej polityki – zapowiada w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Robert Biedroń.

„Ojciec umiał manipulować”. – Jako dziecko przebywałam w otoczeniu dorosłych, którzy próbowali mi wmówić, jaki ojciec jest dla mnie dobry – wspomina Zeinab Hashmat-Pache w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską.

„Strażnicy cnoty”. Szon patrole to nie tylko internetowa „módka”. To wyraz lęku mężczyzn przed silnymi kobietami. Przemysław Bociąga o tym, czego potrzebujemy, by się go pozbyć.

„Polska jest na stołach Europy”. – Moją ambicją jest, żeby zapamiętano mnie jako ministra, który ułatwił życie rolnikom – mówi Szymonowi Krawcowi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

„Nowa zimna wojna”. – Największym zagrożeniem jest scenariusz, w którym duży konflikt między USA a Chinami osłabiłby zaangażowanie Ameryki w Europie – analizuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej gen. Bogusław Pacek.

„Mówią na mnie: Drakula”. – 50 lat to nie jest wybitny wynik, ale proszę mi wierzyć, ja bardzo dużo zrobiłem w życiu, żeby nie dożyć tej pięćdziesiątki. Wykorzystałem wszystkie koła ratunkowe – zapewnia w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz Marek Dyjak.

„Sekretne życie Freddiego”. – Nawet inne gwiazdy rocka, które się „lepiej znają”, bo prowadziły podobny „styl życia”, gdy mówią o Freddiem, wpadają w hipokryzję – ocenia córka lidera Queen, strażniczka jego dzienników.

