Minister rolnictwa: Umowa z Mercosurem jest dla nas niebezpieczna. Ryzyko wzrostu importu istnieje
Udostępnijdodaj Skomentuj

Minister rolnictwa: Umowa z Mercosurem jest dla nas niebezpieczna. Ryzyko wzrostu importu istnieje

Dodano: 
Minister rolnictwa Stefan Krajewski
Minister rolnictwa Stefan Krajewski Źródło: PAP
– Trudno wyobrazić sobie umowę z Mercosurem, która byłaby w pełni korzystna dla europejskiego, a tym bardziej polskiego rolnictwa. Mercosur to gigant rolny: mają lepsze warunki klimatyczne, niższe koszty produkcji i inne standardy niż my w UE. Każda liberalizacja oznacza dla nich większe korzyści niż dla nas – mówi w rozmowie z „Wprost” Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Szymon Krawiec, „Wprost”: Przyjmijmy najgorszy scenariusz – umowa z Mercosurem ratyfikowana taka jaka ona teraz jest. Co się wtedy dzieje?

Komisja zaproponowała podział umowy na dwa instrumenty prawne. Pierwszy to tzw. umowa przejściowa, obejmująca część handlową, która miałaby obowiązywać do czasu wejścia w życie drugiego, docelowego instrumentu, czyli właściwej Umowy o Partnerstwie UE-Mercosur, w skrócie EMPA. Zgoda na umowę przejściową będzie wymagała większości kwalifikowanej w Radzie UE oraz poparcia Parlamentu Europejskiego. Natomiast pełna umowa EMPA, jak zapowiedziała Komisja, ma już wymagać ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich.

My od początku uważaliśmy – i to zdanie podtrzymujemy – że najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie jednej umowy stowarzyszeniowej w całości, wymagającej jednomyślności i ratyfikacji w każdym kraju. Wybrano jednak inny tryb, który w praktyce ogranicza możliwość obrony interesów wszystkich państw członkowskich.

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.