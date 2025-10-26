Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

Tydzień przed Wszystkimi Świętymi wielkich zakupów nie zrobimy. Niedziela, 26 października, nie jest niedzielą handlową. Tego dnia obowiązują ograniczenia w handlu. Nie oznacza to jednak, że wszystkie sklepy pozostaną zamknięte.
Wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na kontynuowanie działalności w określonych branżach – dzięki czemu klienci wciąż mogą liczyć na dostęp do najważniejszych produktów i usług, choć wybór będzie bardziej ograniczony niż w dzień powszedni.
Gdzie zrobimy zakupy w niedzielę, 26 października?
Markety i galerie handlowe są dziś zamknięte, jednak przepisy przewidują szereg wyjątków. Handel i usługi nadal funkcjonują w kilku kluczowych obszarach. Oto miejsca, które pozostają otwarte:
- stacje paliw – pełna obsługa podróżnych i standardowy asortyment,
- apteki i punkty apteczne – leki i produkty medyczne,
- kwiaciarnie,
- gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,
- placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,
- małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela – w tym sklepy osiedlowe, warzywniaki czy franczyzy (np. Żabka).
Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami właściciel lub jego najbliższa rodzina mogą sami stanąć za ladą i prowadzić sprzedaż. To rozwiązanie wspiera mniejsze sklepy i umożliwia im działalność także w dni objęte zakazem handlu.
Godziny otwarcia sklepów w niedzielę, 26 października
Choć część sklepów i punktów usługowych działa, ich godziny otwarcia mogą się różnić od tych obowiązujących w niedziele handlowe czy dni powszednie. Stacje paliw i apteki często pracują całodobowo lub według stałego grafiku, natomiast właściciele małych sklepów sami ustalają godziny pracy na ten dzień.
Przed wyjściem na niedzielne zakupy warto sprawdzić lokalne informacje – na stronach internetowych lub bezpośrednio w witrynie sklepu.
Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?
Dziś duże sklepy pozostają zamknięte, podobnie jak we wszystkie niedziele zbliżającego się listopada. Najbliższa okazja do zakupów w niedzielę pojawi się dopiero 7 grudnia. Tego dnia galerie handlowe, supermarkety i sieci spożywcze będą otwarte bez ustawowych ograniczeń.
Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista
Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku wygląda następująco:
- 26 stycznia,
- 13 kwietnia,
- 27 kwietnia,
- 29 czerwca,
- 31 sierpnia,
- 7 grudnia,
- 14 grudnia,
- 21 grudnia.
To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o handlu w niedziele i święta.
