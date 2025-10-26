Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

Tydzień przed Wszystkimi Świętymi wielkich zakupów nie zrobimy. Niedziela, 26 października, nie jest niedzielą handlową. Tego dnia obowiązują ograniczenia w handlu. Nie oznacza to jednak, że wszystkie sklepy pozostaną zamknięte.

Wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na kontynuowanie działalności w określonych branżach – dzięki czemu klienci wciąż mogą liczyć na dostęp do najważniejszych produktów i usług, choć wybór będzie bardziej ograniczony niż w dzień powszedni.

Gdzie zrobimy zakupy w niedzielę, 26 października?

Markety i galerie handlowe są dziś zamknięte, jednak przepisy przewidują szereg wyjątków. Handel i usługi nadal funkcjonują w kilku kluczowych obszarach. Oto miejsca, które pozostają otwarte:

stacje paliw – pełna obsługa podróżnych i standardowy asortyment,

apteki i punkty apteczne – leki i produkty medyczne,

kwiaciarnie,

gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,

placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,

małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela – w tym sklepy osiedlowe, warzywniaki czy franczyzy (np. Żabka).

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami właściciel lub jego najbliższa rodzina mogą sami stanąć za ladą i prowadzić sprzedaż. To rozwiązanie wspiera mniejsze sklepy i umożliwia im działalność także w dni objęte zakazem handlu.

Godziny otwarcia sklepów w niedzielę, 26 października

Choć część sklepów i punktów usługowych działa, ich godziny otwarcia mogą się różnić od tych obowiązujących w niedziele handlowe czy dni powszednie. Stacje paliw i apteki często pracują całodobowo lub według stałego grafiku, natomiast właściciele małych sklepów sami ustalają godziny pracy na ten dzień.

Przed wyjściem na niedzielne zakupy warto sprawdzić lokalne informacje – na stronach internetowych lub bezpośrednio w witrynie sklepu.

Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

Dziś duże sklepy pozostają zamknięte, podobnie jak we wszystkie niedziele zbliżającego się listopada. Najbliższa okazja do zakupów w niedzielę pojawi się dopiero 7 grudnia. Tego dnia galerie handlowe, supermarkety i sieci spożywcze będą otwarte bez ustawowych ograniczeń.

Czytaj też:

Nowy sklep polskiej sieci dyskontów. Docierają już do miliona klientów

Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista

Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku wygląda następująco:

26 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o handlu w niedziele i święta.

Czytaj też:

Wygrali prawie milion euro. Dwóch graczy triumfuje w EurojackpotCzytaj też:

Kursy walut 24 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?