Wszystkich Świętych za pasem. Tyle Polacy wydadzą na znicze i kwiaty

Wszystkich Świętych coraz bliżej. Jak wynika z badania PAYBACK Opinion Poll zdecydowana większość z nas, bo aż 86 proc. planuje w tym okresie odwiedzić groby swoich bliskich, z czego trzy czwarte (76 proc.) zrobi to dokładnie 1 listopada.

Ile wydamy na znicze i kwiaty?

Uczestników badania zapytano, jakie w tym roku kwoty planują przeznaczyć na zakup zniczy i kwiatów. Z danych, które przytacza Business Insider Polska wynika, że w przypadku zniczy najczęściej chcemy zmieścić się w przedziale od 81 do 100 zł (27 proc.). Co dziesiąty respondent szacuje, że wyda od 100 do 130 zł. Więcej, bo 17 proc. ankietowanych deklaruje, że wyda na znicze więcej niż 130 zł. Tyle samo badanych wskazało przedział 30-50 zł, a 18 proc. twierdzi, że przeznaczy od 50 do 80 zł. 12 proc. respondentów zadeklarowało, że w tym roku wyda na znicze mniej niż 30 zł.

Jak wygląda sytuacja w przypadku kwiatów? Badani najczęściej deklarowali, że kupią je za mniej niż 50 zł (37 proc.). Zaledwie 9 proc. ankietowanych twierdzi, że w tym roku przeznaczy więcej niż 200 zł. Dość liczne grono respondentów wskazywało przedział 81-120 zł i 50-80 zł (odpowiednio 21 i 18 proc.).

Najczęściej kupowane kwiaty to oczywiście chryzantemy. Jak niedawno pisaliśmy, w tym roku ich ceny zaczynają się od kwoty 12 zł, a kończą nawet na 70 zł za sztukę. Za chryzantemę w doniczce o średnicy do 15 cm zapłacimy od 12 do 20 zł. Kwiaty w większych doniczkach kosztują od 30 do 35 zł. Najwięcej zapłacimy za chryzantemy wielokwiatowe, w donicach powyżej 25 cm (tu właśnie ceny dochodzą do wspomnianych 70 zł za sztukę).

Z badania wynika, że zakupy robimy głównie w super i hipermarketach (51 proc.), wybieramy się na nie kilka dni przed udaniem się na cmentarz (43 proc.).

Twórcy badania zwracają uwagę, że aż 57 proc. respondentów uważa, że w tym roku wyda na kwiaty i znicze mniej więcej tyle samo co przed rokiem, a to w połączeniu z niższą inflacją pozwoli na większe zakupy.

