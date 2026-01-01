Jak nie bać się przyszłości? Twórca innowacji w Google: Trzeba uwolnić kreatywność

Możesz trenować swój optymizm tak, jak trenuje się mięsień. Możesz wybrać ciekawość, kiedy łatwiej byłoby się wyłączyć. Te stany umysłu przygotowują nas do stawiania czoła niepewności z kreatywnością, a nie ze strachem – mówi Frederik G. Pferdt, twórca Google Innovation Lab, autor bestsellerów o zarządzaniu.
Szymon Krawiec, „Wprost”: Pierwsze, najważniejsze pytanie – jak się nie bać przyszłości?
Frederik G. Pferdt: Trzeba zacząć od tego, co jest wewnątrz nas. Większość lęku przed przyszłością wynika z poczucia, że jesteśmy zdani na łaskę sił poza naszą kontrolą. Ale tak nie jest. Przyszłość nie jest czymś, na co czekamy – to coś, co kształtujemy. Możemy nie kontrolować wszystkiego, ale zawsze mamy wpływ. A jednym z najbardziej natychmiastowych i skutecznych sposobów na odzyskanie tej sprawczości jest kreatywność.
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.