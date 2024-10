Wiemy, ile Polacy wydają na Wszystkich Świętych. Interesujące wyniki sondażu

Wszystkich Świętych za pasem. Już za kilka dni miliony Polek i Polaków ruszą tłumnie, całymi rodzinami, na nekropolie w całym kraju. Dalekobieżne pociągi i autobusy będą w tym okresie wypełnione do ostatniego miejsca. Zmotoryzowani będą z kolei krążyć wokół cmentarzy, gorączkowo poszukując tego idealnego miejsca do parkowania, by zostawić swój pojazd jak najbliżej wejścia. Taki scenariusz powtarza się co roku i nie inaczej będzie w 2024 r.

Święto Zmarłych, podobnie jak każda inna uroczystość, wiąże się z wydatkami. Sondaż SW Research dla „Wprost” pokazał nam ciekawe dane. Postanowiliśmy zapytać Polaków, ile wydają na kwiaty i znicze.

Wydatki Polaków na cmentarzach

Na pytanie: "Ile planujesz wydać w tym roku na kwiaty i znicze z okazji Wszystkich Świętych?" najwięcej respondentów (42.6 proc.) odpowiedziało, że między 100 zł a 500 zł. „Poniżej 100 zł” odpowiedziało 34.6 proc. ankietowanych. Odpowiedź: "powyżej 500 zł" wskazało 5.8 proc. osób. Jeszcze niezdecydowani – 11.9 proc. Z kolei 5.6 proc. Polaków nie obchodzi tego święta.