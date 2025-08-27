Tylu Ukraińców pobiera 800 plus. ZUS przekazał nowe dane

Jak wskazują dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w pierwszej połowie tego roku wypłacono 800 plus na rzecz 365,3 tys. dzieci obcokrajowców. To o 1,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 1,613 mld zł, o 4,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Eksperci podkreślają, że powyższe dane wskazują na stabilizację liczby wnioskodawców w średnim okresie.

– Jeśli usunąć z analizy kwestie polityczne czy ideowe, te 365,3 tys. dzieci obcokrajowców korzystających z programu można zestawić ze spadkową prognozą liczby ludności w Polsce, która za dziesięć lat może być bliska 36 milionom w porównaniu z dzisiejszą liczbą 37,4 miliona. Jak widać, te dodatkowe 365 tys. czy 370 tysięcy dzieci obcokrajowców pobierających świadczenie nie odwraca tego negatywnego trendu – komentuje dr Tomasz Rzychoń, Główny Ekonomista Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Ilu Ukraińców pobiera 800 plus?

Nie zaskakuje fakt, że największą grupę beneficjentów 800 plus stanowią dzieci obywateli Ukrainy. Z danych ZUS wynika, że w okresie styczeń-czerwiec świadczenie trafiło do 305 tys. dzieci i przeznaczono na nie łącznie 1,4 mld zł. W pierwszej połowie 2024 roku 800 plus pobierało 315,5 tys. Ukraińców, czyli o ponad 10 tys. więcej.

– Część dzieci korzystających w poprzednich latach z programu teraz osiągnęła wiek, w którym świadczenie już nie przysługuje. Ponadto postępują zmiany w statusie prawnym obywateli ukraińskich, np. uzyskanie obywatelstwa polskiego, co zmienia klasyfikację statystyczną. Nie można też wykluczyć, że część rodzin nie odnowiła wniosków lub nie spełniła warunków formalnych. Ogólnie zatem dane te, w mojej ocenie, nie świadczą o spadku zainteresowania programem, lecz raczej o zmianach w strukturze populacji ukraińskiej w Polsce – podkreśla dr Tomasz Kopyściański z Uniwersytetu WSB Merito.

Innymi beneficjentami 800 plus byli wnioskodawcy z obywatelstwem białoruskim (24,7 tys.), a także rumuńskim (ponad 7 tys.), rosyjskim (prawie 4 tys.), indyjskim (2,8 tys.), wietnamskim (2,7 tys.), gruzińskim (ponad 2 tys.), bułgarskim (1,8 tys.), mołdawskim (1,1 tys.) i chińskim (833 osoby).

– Wzrosty wśród obywateli Indii czy Wietnamu mogą być związane z napływem pracowników sektora IT, gastronomii czy logistyki. Świadczenie wychowawcze jest dostępne dla wszystkich legalnie przebywających i pracujących rodziców, co czyni je atrakcyjnym elementem wsparcia rodzinnego. Dane te pokazują, że Polska staje się coraz bardziej zróżnicowanym krajem pod względem narodowościowym – komentuje ekspert z Uniwersytetu WSB Merito.

Przypomnijmy, że w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Jak tłumaczył, jego decyzja wynika z przekonania, że 800 plus powinno być kierowane wyłącznie do tych Ukraińców, którzy podejmują pracę lub prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

