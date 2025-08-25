Gorący spór o 800 plus. Prezydent postawił warunek

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Jak podkreślił, jego decyzja wynika z przekonania, że świadczenie 800 plus powinno być kierowane wyłącznie do tych Ukraińców, którzy podejmują pracę lub prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

Rozszerzenie 800 Plus

Nowelizacja, której prezydent odmówił podpisania, miała przedłużyć okres ochrony tymczasowej dla uchodźców z Ukrainy do 4 marca 2026 roku. Zawierała także zapis rozszerzający prawo do 800 plus na dzieci kontynuujące naukę po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej. Podczas prac legislacyjnych pojawiały się propozycje, aby wprowadzić dodatkowy warunek uzależniający wypłatę świadczenia od zatrudnienia, jednak ostatecznie nie zostały one przyjęte przez posłów PiS.

Karol Nawrocki w swoim oświadczeniu wyjaśnił, że od początku opowiada się za powiązaniem prawa do świadczenia z aktywnością zawodową. – Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce – stwierdził.

Ograniczenie pomocy

Decyzja prezydenta oznacza, że nowelizacja w obecnym kształcie nie wejdzie w życie. W praktyce weto blokuje przedłużenie rozwiązań, które miały zapewnić uchodźcom dalsze wsparcie finansowe i prawne. Aby ustawa mogła zostać uchwalona, konieczne będzie ponowne rozpoczęcie procesu legislacyjnego i przygotowanie rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami głowy państwa.

Kwestia świadczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy od miesięcy budziła emocje w debacie publicznej. Zwolennicy ograniczenia wskazywali na konieczność powiązania pomocy z aktywnością zawodową, przeciwnicy podkreślali znaczenie wsparcia dla wszystkich dzieci uchodźców. Weto prezydenta otwiera drogę do dalszych dyskusji i zmian w proponowanych regulacjach.

