Co 5. Polak nie chce 800 plus dla Ukraińców. Nawet jeśli pracują

Pod koniec sierpnia prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Odnosząc się do decyzji prezydenta premier Donald Tusk podkreślił, że podejście Karola Nawrockiego w kwestii 800 plus jest zbieżne zdeklaracjami rządu, który planuje stosowny projekt ustawy. Na początku tego tygodnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował w radiowej Trójce, że projekt "jest na ukończeniu".

Polacy o 800 plus dla Ukraińców

Czy podejście rządu i prezydenta ws. wypłacaniu 800 plus dla ukraińskich dzieci podzielają Polacy? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost". Z badania wynika, że 56,4 proc. ankietowanych uważa, że 800 plus powinno przysługiwać jedynie na dzieci, których rodzice podejmują pracę w Polsce. 18 proc. jest za zachowaniem obecnych zasad, wskutek czego Ukraińcy powinni pobierać świadczenie na takich samych zasadach, co Polacy. Nieco więcej, bo 19,6 proc. respondentów uważa natomiast, że nasi sąsiedzi w ogóle nie powinni otrzymywać 800 plus, niezależnie od tego czy podejmują pracę w naszym kraju. 6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.