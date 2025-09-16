Wakacje od ZUS hitem wśród firm? Przekazano najnowsze dane

Od 1 listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje o zainteresowaniu firm tzw. wakacjami składkowymi (zwanymi również wakacjami od ZUS). – Do tej pory do ZUS wpłynęło blisko 2,15 mln wniosków o zwolnienie ze składek, czyli o tzw. wakacje składkowe – czytamy w komunikacie ZUS.

Łączna kwota zwolnień za ten okres wyniosła ponad 2,7 mld zł.

Wakacje od ZUS. Największe zainteresowanie na przełomie roku

Najwięcej płatników skorzystało ze zwolnienia za grudzień 2024 roku – prawie 1,3 mln wniosków ZUS rozpatrzył pozytywnie. Łączna kwota zwolnień za ten miesiąc to niemal 1,6 mld zł.

W tym roku najwięcej wniosków dotyczyło stycznia (323 tys.). W kolejnych miesiącach następowały spadki, w maju odnotowano zaledwie 32 tys. zgłoszeń. W kolejnych miesiącach nastąpiło jednak lekkie odbicie, w czerwcu odnotowano 43 tys. wniosków, a w lipcu i w sierpniu odpowiednio 54 i 66 tys.

Z wakacji od ZUS mogą skorzystać osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób (tzw. mikroprzedsiębiorcy) i komornicy sądowi, jeśli spełniają warunki. Dotyczy to m.in. limitu rocznego przychodu z 2023 lub 2022 r. – do równowartości 2 mln euro. Ponadto kwota pomocy publicznej, którą przedsiębiorca otrzymał w okresie 3 minionych lat, nie może przekroczyć 300 tys. euro (pomoc de minimis).

Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje prowadzącego działalność. Składki, których w ramach wakacji składkowych nie zapłacą przedsiębiorcy, są sfinansowane z budżetu państwa i będą wliczone do przyszłej emerytury czy renty. Ta ulga stanowi pomoc de minimis.

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony.

