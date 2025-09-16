Nowy limit VAT w 2026 roku. Przedsiębiorcy odetchną

Od 1 stycznia 2026 roku wejdzie w życie nowy limit zwolnienia z podatku VAT. Zgodnie z przyjętą nowelizacją przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczą 240 tys. zł rocznie, nie będą musieli rejestrować się jako płatnicy VAT. To znacząca zmiana wobec obecnego progu, który wynosi 200 tys. zł.

Nowy limit

Nowy limit obejmie również firmy, które w 2025 roku przekroczą dotychczasowy pułap 200 tys. zł, ale ich przychody zmieszczą się w granicy 240 tys. zł. Dzięki temu część przedsiębiorców uniknie obowiązku rejestracji jako vatowcy.

Do tej pory podnoszenie progu pozostawało głównie w sferze zapowiedzi. Tym razem zmiana została zatwierdzona i wejdzie w życie na początku 2026 roku. Pojawia się więc pytanie, kto najbardziej odczuje skutki nowych regulacji.

Największe korzyści odniosą małe firmy, które nie generują wysokich kosztów prowadzenia działalności. Brak obowiązku rozliczania VAT oznacza mniej formalności i możliwość oferowania bardziej konkurencyjnych cen. Dla dużych przedsiębiorstw, które już dawno przekroczyły próg 240 tys. zł, zmiana nie będzie miała praktycznego znaczenia. Należy jednak spodziewać się, że wyższy limit wpłynie na zmniejszenie wpływów budżetowych z tytułu VAT.

Kto skorzysta?

Warto pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia, nawet jeśli jego przychody nie przekraczają 240 tys. zł. Ustawa o VAT wymienia towary i usługi, które zawsze muszą być objęte podatkiem. Dotyczy to m.in. metali szlachetnych, biżuterii, nowych środków transportu oraz towarów objętych akcyzą (z pewnymi wyjątkami).

Zwolnienia nie przysługuje także sprzedawcom internetowym w przypadku określonych kategorii produktów, takich jak kosmetyki i artykuły toaletowe, sprzęt elektroniczny, komputery, urządzenia elektryczne, część AGD czy różnego rodzaju maszyny.

Na liście usług wyłączonych ze zwolnienia znajdują się m.in. doradztwo (z wyjątkiem rolniczego), usługi prawnicze, windykacyjne oraz jubilerskie. Oznacza to, że część branż — niezależnie od wielkości obrotów — pozostaje objęta obowiązkowym VAT.

Dlatego każdy przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować przepisy i sprawdzić, czy jego działalność nie znajduje się na liście wyłączeń.

