ZUS ostrzega przed oszustami. Można stracić fortunę

– Przypominamy: nie trzeba płacić kancelariom ani pośrednikom za pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wniosek można złożyć samodzielnie online na www.zus.pl lub z bezpłatnym wsparciem naszych pracowników – w placówkach i przez infolinię – podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w wydanym we wtorek komunikacie.

ZUS ostrzega przed oszustami

Klienci informują pracowników ZUS, że otrzymują oferty płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia. Bywa, że są zaskoczeni wysokością wynagrodzenia, jakiego oczekują pośrednicy.

– Jednemu z naszych klientów kancelaria zaoferowała „załatwienie” świadczenia wspierającego za 10 tys. zł. Dwóch innych miało oddać pośrednikom sześciokrotność miesięcznego świadczenia. W dodatku zażądano od nich przekazania dokumentacji medycznej, której nie trzeba załączać do wniosku o to świadczenie składanego w ZUS, i szerokiego pełnomocnictwa. Było ono tak szerokie, że mogłoby umożliwić nawet zmianę numeru konta do wypłaty świadczenia – pisze ZUS.

Instytucja podkreśla, że z uwagi na fakt, iż świadczenie dotyczy osób z niepełnosprawnością, można złożyć wniosek przez pełnomocnika. Może to jednak być członek rodziny lub inna bliska osoba. Taki pełnomocnik zostanie obsłużony za darmo.

Świadczenie wspierające przysługuje osobom powyżej 18. roku życia potrzebującym pomocy w codziennych czynnościach. Wysokość świadczenia, a także termin, od którego można się o nie starać, zależą od liczby punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON):

87–100 punktów: wnioski można składać od 2024 r.,

78–86 punktów: wnioski można składać od 2025 r.,

70–77 punktów: wnioski będzie można składać od 2026 r.

ZUS apeluje o ostrożność i udzielanie pełnomocnictwa wyłącznie zaufanym osobom. – Odmów, jeśli obca osoba usiłuje wyłudzić od Ciebie dokumentację medyczną – w sprawach o świadczenie wspierające ZUS jej nie wymaga – podkreśla instytucja.

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że w sierpniu br. liczba osób uprawnionych do świadczenia wspierającego wyniosła ponad 176 tys. Do tego dochodzą 4 tys. osób, które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ponieważ udzielają wsparcia osobie uprawnionej do świadczenia wspierającego i na tej podstawie są zgłoszone do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Czytaj też:

Pracują a mają puste konto w ZUS. Pożądani pracownicy drugiej kategoriiCzytaj też:

Uważaj na e-maile z PKO BP. Jeden klik i możesz stracić konto