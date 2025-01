Ponad 4 tys. zł miesięcznie, bez względu na dochód. Już od marca

Maksymalna kwota wzrośnie do 4183 zł miesięcznie. Co więcej, wsparcie obejmie większą grupę potrzebujących. Sprawdź szczegóły, jakie kryteria trzeba spełnić, by otrzymać to świadczenie.

Wyższe świadczenie wspierające. Zmiany od marca 2025 r.

Nowe przepisy wprowadzają wyższą kwotę świadczenia wspierającego, które ma wspierać osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu. W 2025 r. maksymalna wysokość tego świadczenia wyniesie aż 4183,74 zł miesięcznie, co oznacza wzrost w porównaniu do obecnych 3918,11 zł.

Bez kryterium dochodowego

Świadczenie wspierające to wsparcie dedykowane bezpośrednio osobom z niepełnosprawnościami. Co ważne, świadczenie przysługuje bez względu na dochód i nie wyklucza innych form pomocy, takich jak renta socjalna czy świadczenia pielęgnacyjne.

Jak obliczane jest świadczenie wspierające?

Wysokość świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia, który określa liczba punktów przyznanych w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Oto kluczowe poziomy wsparcia i przypisane kwoty:

70–74 pkt: 40 proc. renty socjalnej – minimalnie 712,38 zł;

78–79 pkt: 60 proc. renty socjalnej – od 1127,56 zł (przy waloryzacji 6,78 proc.);

95–100 pkt: 220 proc. renty socjalnej – maksymalnie 4183,74 zł.

Warto pamiętać, że coroczna waloryzacja renty socjalnej automatycznie wpływa na wysokość świadczenia wspierającego.

Kto i kiedy może ubiegać się o świadczenie?

Od 2024 r. świadczenie wspierające jest wprowadzane etapowo, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

Styczeń 2024: dla osób z najwyższym poziomem wsparcia (87–100 pkt). Styczeń 2025: obejmie osoby z punktacją 78–86 pkt. Styczeń 2026: dostępne także dla osób z punktacją 70–77 pkt.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Wnioski o przyznanie świadczenia wspierającego należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:

Platformę PUE ZUS,

Portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną.

Obsługą świadczenia, w tym jego rozpatrywaniem i wypłatami, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

