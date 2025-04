Praca wykańcza psychicznie Polaków. Wielu decyduje się na jeden krok

Jak pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez SD Worx, aż 38 proc. Europejczyków i 46 proc. Polaków twierdzi, że nie czuje się zdrowo ani w pełni sił podczas wykonywania pracy. Dodatkowo ponad 53 proc. Polaków postrzega swoją pracę jako psychicznie męczącą i stresującą. Twórcy badania zwracają uwagę, że w skali całej Europy poziom stresu rośnie wraz z wiekiem – doświadcza go 46 proc. osób poniżej 25. roku życia, za to wśród pracowników powyżej 25 lat odczuwa go aż 57 proc. respondentów.

Stres w pracy. Młodzi częściej biorą L4

Problemy ze zdrowiem psychicznym coraz częściej prowadzą do absencji w pracy. W 2024 roku 18 proc. Europejczyków przebywało na zwolnieniu z tego powodu. Tu z kolei prym wiodą młodsi pracownicy. W zeszłym roku aż 25 proc. osób poniżej 35. roku życia korzystało ze zwolnienia lekarskiego z powodu nadwątlonego zdrowia psychicznego. W najstarszej grupie wiekowej (50-64 lat) jedynie 11 proc. pracowników wzięło L4 z tego powodu. Z kolei w grupie wiekowej 35-49 lat zdecydowało się na ten krok 18 proc. respondentów.

Twórcy badania podkreślają, że powyższe dane wskazują na pilną potrzebę działań wspierających zdrowie psychiczne zatrudnionych, szczególnie tych z młodszych pokoleń.

Z badania SD Worx wynika, że dobrostan pracowników będzie w tym roku największym wyzwaniem zarówno dla polskich, jak i europejskich pracodawców (28 proc.). Kolejne miejsca na podium ich trosk zajmują: utrzymanie pracowników w firmie (25 proc.) oraz pozyskiwanie nowych talentów (24 proc.). W pierwszej piątce wyzwań znalazły się jeszcze malejące zaangażowanie pracowników (23 proc.) oraz firmowy system wynagrodzeń i świadczeń (22 proc.).

Czujemy się przytłoczeni?

– Wyniki naszego najnowszego badania dowodzą, że wyzwania, z którymi mierzą się pracodawcy są co roku bardzo podobne. Zmienia się jednak ich waga, bo i rynek pracy zmienia się dynamicznie, a pracodawcy i managerowie HR wykonują bardzo solidną pracę, aby niwelować problemy, z którymi mierzą się firmy i ich pracownicy. Nie dziwi znaczny udział w wynikach problemu troski i dbałości o dobrostan oraz zdrowie psychiczne pracowników – komentuje Daniel Idźkowski, Dyrektor Zarządzający w SD Worx Poland.

Według eksperta pracownicy „czują się przytłoczeni sytuacją na świecie, najpierw pandemią, potem inflacją i widmem kryzysu gospodarczego oraz konfliktów zbrojnych na terenie Europy". – To przekłada się na ich codzienne funkcjonowanie, także w pracy. Zadaniem firm i działów HR jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, które pomogą im wesprzeć zdrowie psychiczne i dobrostan zatrudnionych – podkreśla przedstawiciel SD Worx Poland.

Międzynarodowe badanie przeprowadzone przez SD Worx, wiodącego europejskiego dostawcę rozwiązań HR objęło 5 625 menedżerów HR oraz 16 000 pracowników z 16 krajów Europy.

